У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО





Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.



З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період в каналах Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки продовжуються заходи з попередження можливої задухи риби.



Працівники комунального підприємства “Парки та сквери м. Луцька” 30 та 31 січня поновлюються раніше прорізані ополонки, що вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання.



Комунальники також прорізують нові невеликі ополонки, в які вставляють заготовлені снопи очерету для збагачення води киснем.





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