У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
Сьогодні, 17:16
У Центральному парку Луцька проводять заходи із попередження задухи риби.
Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.
З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період в каналах Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки продовжуються заходи з попередження можливої задухи риби.
Працівники комунального підприємства “Парки та сквери м. Луцька” 30 та 31 січня поновлюються раніше прорізані ополонки, що вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання.
Комунальники також прорізують нові невеликі ополонки, в які вставляють заготовлені снопи очерету для збагачення води киснем.
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Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.
З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період в каналах Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки продовжуються заходи з попередження можливої задухи риби.
Працівники комунального підприємства “Парки та сквери м. Луцька” 30 та 31 січня поновлюються раніше прорізані ополонки, що вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання.
Комунальники також прорізують нові невеликі ополонки, в які вставляють заготовлені снопи очерету для збагачення води киснем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А хіба там є риба вже? Ціле літо сиділи люди ловили рибу.
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