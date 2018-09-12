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У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО

У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У Центральному парку Луцька проводять заходи із попередження задухи риби.

Про це йдеться на офіційному сайті луцької мерії.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період в каналах Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки продовжуються заходи з попередження можливої задухи риби.

Працівники комунального підприємства “Парки та сквери м. Луцька” 30 та 31 січня поновлюються раніше прорізані ополонки, що вкриваються гіллям ялини для попередження від замерзання.

Комунальники також прорізують нові невеликі ополонки, в які вставляють заготовлені снопи очерету для збагачення води киснем.

У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО
У луцькому парку рубають ополонки, щоб врятувати рибу. ФОТО

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Теги: риба, загибель, екологія, водойми
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Коментарі 1
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А хіба там є риба вже? Ціле літо сиділи люди ловили рибу.
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