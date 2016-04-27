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Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів

Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів
У минулому році грошові перекази в Україну від заробітчан зросли до 11 мільярдів доларів.

Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в четвер, 31 січня, - повідомляє gazeta.ua.

"У минулому році обсяг таких надходжень склав близько $11 млрд", - повідомила вона.

Але у 2019 році через зниження міграційної активності Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень від заробітчан. Натомість центробанк сподівається на подальше зростання доходів трудових мігрантів.

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Теги: гроші, заробітчани
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