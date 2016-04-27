Минулого року заробітчани переслали в Україну 11 мільярдів доларів





Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в четвер, 31 січня, - повідомляє



"У минулому році обсяг таких надходжень склав близько $11 млрд", - повідомила вона.



Але у 2019 році через зниження міграційної активності Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень від заробітчан. Натомість центробанк сподівається на подальше зростання доходів трудових мігрантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У минулому році грошові перекази в Україну від заробітчан зросли до 11 мільярдів доларів.Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в четвер, 31 січня, - повідомляє gazeta.ua "У минулому році обсяг таких надходжень склав близько $11 млрд", - повідомила вона.Але у 2019 році через зниження міграційної активності Нацбанк очікує уповільнення зростання надходжень від заробітчан. Натомість центробанк сподівається на подальше зростання доходів трудових мігрантів.

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