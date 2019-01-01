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Як у Луцьку вакцинували військових. ВІДЕО

Як у Луцьку вакцинували військових. ВІДЕО
У Луцьку від кору провакцинували строковиків та контрактників Нацгвардії.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Півсотні строковиків та контрактників військової частини 1141 Нацгвардії, що дислокується у Луцьку, провакцинували від кору.

Як розповів кореспондентам санітарний інструктор частини Іван Квач, загалом імунізації підлягає 170 гвардійців.

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Як вакцинували військових – у відео.


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Теги: вакцинація, медицина, кір
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