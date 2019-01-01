Як у Луцьку вакцинували військових. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
У Луцьку від кору провакцинували строковиків та контрактників Нацгвардії.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Півсотні строковиків та контрактників військової частини 1141 Нацгвардії, що дислокується у Луцьку, провакцинували від кору.
Як розповів кореспондентам санітарний інструктор частини Іван Квач, загалом імунізації підлягає 170 гвардійців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
Як вакцинували військових – у відео.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Півсотні строковиків та контрактників військової частини 1141 Нацгвардії, що дислокується у Луцьку, провакцинували від кору.
Як розповів кореспондентам санітарний інструктор частини Іван Квач, загалом імунізації підлягає 170 гвардійців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
Як вакцинували військових – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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