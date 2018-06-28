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Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО

Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
У луцькому Стиру рятувальники шукають тіло пенсіонера.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, у луцькому Стиру шукають тіло пенсіонера, який пірнув у воду і зник.

За інформацією, чоловіку було приблизно 80 років. Раніше він активно займався бігом, а 20 років тому вирішив спробувати себе в моржуванні.

Протягом 20 років він моржує в Центральному парку імені Лесі Українки. Як повідомляють рятувальники, виклик вони отримали близько 14 години.

У той час, як чоловік був на річці, на пляжі було 2 жінки, які й помітили, що він пішов у воду і зник. Вони викликали рятувальників.

На місце трагедії прибула його сваха пані Віра. Згодом має приїхати і син. Як повідомила жінка власкору, рятувальники їй сказали, що чоловіка можна знайти в тому випадку, якщо його тіло випливе на поверхню водойми.

Наразі рятувальники розрізали кригу та шукають тіло. Якщо пенсіонера сьогодні не знайдуть, пошукові роботи продовжать завтра.

Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО
Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО

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Теги: Стир, утоплення, смерть
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