Тіло пенсіонера, який втопився у Стиру, досі не знайшли. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Нагадаємо, у луцькому Стиру



За інформацією, чоловіку було приблизно 80 років. Раніше він активно займався бігом, а 20 років тому вирішив спробувати себе в моржуванні.



Протягом 20 років він моржує в Центральному парку імені Лесі Українки. Як повідомляють рятувальники, виклик вони отримали близько 14 години.



У той час, як чоловік був на річці, на пляжі було 2 жінки, які й помітили, що він пішов у воду і зник. Вони викликали рятувальників.



На місце трагедії прибула його сваха пані Віра. Згодом має приїхати і син. Як повідомила жінка власкору, рятувальники їй сказали, що чоловіка можна знайти в тому випадку, якщо його тіло випливе на поверхню водойми.



Наразі рятувальники розрізали кригу та шукають тіло. Якщо пенсіонера сьогодні не знайдуть, пошукові роботи продовжать завтра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому Стиру рятувальники шукають тіло пенсіонера.Про це повідомляє власкор інтернет-видання Волинь24 Нагадаємо, у луцькому Стиру шукають тіло пенсіонера , який пірнув у воду і зник.За інформацією, чоловіку було приблизно 80 років. Раніше він активно займався бігом, а 20 років тому вирішив спробувати себе в моржуванні.Протягом 20 років він моржує в Центральному парку імені Лесі Українки. Як повідомляють рятувальники, виклик вони отримали близько 14 години.У той час, як чоловік був на річці, на пляжі було 2 жінки, які й помітили, що він пішов у воду і зник. Вони викликали рятувальників.На місце трагедії прибула його сваха пані Віра. Згодом має приїхати і син. Як повідомила жінка власкору, рятувальники їй сказали, що чоловіка можна знайти в тому випадку, якщо його тіло випливе на поверхню водойми.Наразі рятувальники розрізали кригу та шукають тіло. Якщо пенсіонера сьогодні не знайдуть, пошукові роботи продовжать завтра.

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