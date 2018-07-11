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Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО

Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Невдовзі запрацює амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Піддубці Луцького району.

Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Луцькому районі, вже на стадії завершення, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, який проінспектував стан будівельних робіт 31 січня оцінив готовність у 98%.

Нагадаємо, реконструкція здійснюється в рамках будівельного компоненту субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» спільного з проектом «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».

Заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось повідомив, що амбулаторію вдасться запустити вже в лютому цього року.

"Залишилося підключити електроенергію, покласти лінолеум в деяких кімнатах. Але для цього потрібні певні плюсові температури. Окрім того, що стосується внутрішніх робіт – залишилося усунути дрібні недоліки, на які ми сьогодні вказали. Також потрібно облагородити територію. Тільки потепліє – підрядники цим займуться", – зауважив посадовець.

Головна лікарка амбулаторії Оксана Чертюк розповіла, що штат медичного закладу укомплектований та готовий до роботи. Окрім того, для запуску амбулаторії є необхідний мінімум обладнання та меблів.

Те, чого не вистачає – закуплять за кошти Світового банку, торги вже тривають. Загалом на реконструкцію Піддубцівської амбулаторії передбачено близько 5 мільйонів гривень.

Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО

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Теги: медицина, амбулаторія
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