Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО

Невдовзі запрацює амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Піддубці Луцького району.Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Луцькому районі, вже на стадії завершення, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Заступник голови обласної державної адміністрації, який проінспектував стан будівельних робіт 31 січня оцінив готовність у 98%.Нагадаємо, реконструкція здійснюється в рамках будівельного компоненту субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» спільного з проектом «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».Заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось повідомив, що амбулаторію вдасться запустити вже в лютому цього року."Залишилося підключити електроенергію, покласти лінолеум в деяких кімнатах. Але для цього потрібні певні плюсові температури. Окрім того, що стосується внутрішніх робіт – залишилося усунути дрібні недоліки, на які ми сьогодні вказали. Також потрібно облагородити територію. Тільки потепліє – підрядники цим займуться", – зауважив посадовець.Головна лікарка амбулаторіїрозповіла, що штат медичного закладу укомплектований та готовий до роботи. Окрім того, для запуску амбулаторії є необхідний мінімум обладнання та меблів.Те, чого не вистачає – закуплять за кошти Світового банку, торги вже тривають. Загалом на реконструкцію Піддубцівської амбулаторії передбачено близько 5 мільйонів гривень.