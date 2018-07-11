Під Луцьком скоро запрацює нова амбулаторія. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Невдовзі запрацює амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Піддубці Луцького району.
Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Луцькому районі, вже на стадії завершення, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, який проінспектував стан будівельних робіт 31 січня оцінив готовність у 98%.
Нагадаємо, реконструкція здійснюється в рамках будівельного компоненту субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» спільного з проектом «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».
Заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось повідомив, що амбулаторію вдасться запустити вже в лютому цього року.
"Залишилося підключити електроенергію, покласти лінолеум в деяких кімнатах. Але для цього потрібні певні плюсові температури. Окрім того, що стосується внутрішніх робіт – залишилося усунути дрібні недоліки, на які ми сьогодні вказали. Також потрібно облагородити територію. Тільки потепліє – підрядники цим займуться", – зауважив посадовець.
Головна лікарка амбулаторії Оксана Чертюк розповіла, що штат медичного закладу укомплектований та готовий до роботи. Окрім того, для запуску амбулаторії є необхідний мінімум обладнання та меблів.
Те, чого не вистачає – закуплять за кошти Світового банку, торги вже тривають. Загалом на реконструкцію Піддубцівської амбулаторії передбачено близько 5 мільйонів гривень.
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Реконструкція приміщення Піддубцівського фельдшерсько-акушерського пункту під розміщення Піддубцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що у Луцькому районі, вже на стадії завершення, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, який проінспектував стан будівельних робіт 31 січня оцінив готовність у 98%.
Нагадаємо, реконструкція здійснюється в рамках будівельного компоненту субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» спільного з проектом «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей».
Заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось повідомив, що амбулаторію вдасться запустити вже в лютому цього року.
"Залишилося підключити електроенергію, покласти лінолеум в деяких кімнатах. Але для цього потрібні певні плюсові температури. Окрім того, що стосується внутрішніх робіт – залишилося усунути дрібні недоліки, на які ми сьогодні вказали. Також потрібно облагородити територію. Тільки потепліє – підрядники цим займуться", – зауважив посадовець.
Головна лікарка амбулаторії Оксана Чертюк розповіла, що штат медичного закладу укомплектований та готовий до роботи. Окрім того, для запуску амбулаторії є необхідний мінімум обладнання та меблів.
Те, чого не вистачає – закуплять за кошти Світового банку, торги вже тривають. Загалом на реконструкцію Піддубцівської амбулаторії передбачено близько 5 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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