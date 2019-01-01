Що подарувати дівчині на Валентина: оригінальні ідеї на 14 лютого





Якщо ви не хочете купувати для своєї половинки банальні презенти, наприклад, плюшевого ведмедя, – читайте у нашій добірці іде оригінальних подарунків для дівчини на День Валентина, - повідомляє



Для романтиків



Побачення



Звісно романтичний пікнік у парку не вдасться організувати 14 лютого. Але приготувати смачну вечерю чи сніданок у ліжко – під силу кожному. Постарайтеся зробити для коханої особливу атмосферу. Їй точно сподобається ваша турбота та увага.



Подорож у Париж



Яка дівчина не мріє побувати у Парижі. Це дивовижне і романтичне місто, яке красиве навіть у лютому. Єдиний момент, який вам слід врахувати, ваша дівчина повинна мати біометричний паспорт, аби без проблем поїхати у романтичну подорож.



Освідчення



Вважаєте, що освідчитися на День Валентина – це занадто? Але ж коли, як не зараз! Якщо ви ще неготові робити пропозицію руки і серця, то просто скажіть дівчині про свої почуття. Це свято точно стане особливим для ваших стосунків.



Для творчої дівчини



Кліп з фото



Ми не сумніваємося, що ваша дівчина активно веде сторінки у соцмережах. І, скоріше за все, у вас є багато спільних фото з коханою. Візьміть ці знімки і змонтуйте з них кліп. На такий подарунок не треба особливих витрат, а ваша дівчина точно оцінить старання.



У мережі є чимало інструкцій, як власноруч змонтувати кліп з фотографій.



Урок з живопису



Ваша кохана чудово розбирається у мистецтві та знає усіх представників живопису Ренесансу? Тоді подаруйте їй нагоду самій стати митцем. Це може бути сертифікати на урок живопису (на двох) або ж набір для малювання: фарби, пензлики та полотно.



Програвач на пластинки



Зараз у моду повертається вініл. І не думайте, що на платівках тільки пісні The Beatles, адже відомі виконавці також випускають альбоми у вінілі.



Крім того, зараз велетенський вибір програвачів. Чудово на подарунок підійдуть компактні програвачі пудових кольорів.



Полароїд



Ще одна річ з минулого, яка сьогодні шалено популярна. Зробити фото на полароїд легко та швидко, а ще вони виглядають дуже стильно.



Для екстрималки



Ролики



Хоч на вулиці зима, але дуже скоро ролики стануть у пригоді. Якщо ваша дівчина полюбляє екстримальні види спорту – ролики їй мають сподобатися. Крім того, вони нагадають про веселе і безтурботне дитинство.



Набір для йоги



Якщо ваша дівчина стежить за своєю фігурою та здоров’ям, регулярно відвідує спортзал – для неї гарним подарунком на 14 лютого буде набір для йоги. З таким набром вона зможе робити вправи дома чи на свіжому повітрі, коли стане тепліше.



Зазвичай у такі набори для йоги входить килимок, блоки з піни та ремінь для надійної фіксації. А ще ви можете докупити красиву спортивну форму та пляшку для води.



Розумний годинник



Цей аксесуар підрахує кроки, калорії та дасть підказки щодо інтенсивності тренувань. Крім того, він замінить органайзер. Тому розумний годинник – незамінни гаджет для сучасної активної дівчини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День Святого Валентина відзначають 14 лютого – у цей день пари влаштовують романтичні вечори і дарують символічні подарунки.Якщо ви не хочете купувати для своєї половинки банальні презенти, наприклад, плюшевого ведмедя, – читайте у нашій добірці іде оригінальних подарунків для дівчини на День Валентина, - повідомляє канал 24 Звісно романтичний пікнік у парку не вдасться організувати 14 лютого. Але приготувати смачну вечерю чи сніданок у ліжко – під силу кожному. Постарайтеся зробити для коханої особливу атмосферу. Їй точно сподобається ваша турбота та увага.Яка дівчина не мріє побувати у Парижі. Це дивовижне і романтичне місто, яке красиве навіть у лютому. Єдиний момент, який вам слід врахувати, ваша дівчина повинна мати біометричний паспорт, аби без проблем поїхати у романтичну подорож.Вважаєте, що освідчитися на День Валентина – це занадто? Але ж коли, як не зараз! Якщо ви ще неготові робити пропозицію руки і серця, то просто скажіть дівчині про свої почуття. Це свято точно стане особливим для ваших стосунків.Ми не сумніваємося, що ваша дівчина активно веде сторінки у соцмережах. І, скоріше за все, у вас є багато спільних фото з коханою. Візьміть ці знімки і змонтуйте з них кліп. На такий подарунок не треба особливих витрат, а ваша дівчина точно оцінить старання.У мережі є чимало інструкцій, як власноруч змонтувати кліп з фотографій.Ваша кохана чудово розбирається у мистецтві та знає усіх представників живопису Ренесансу? Тоді подаруйте їй нагоду самій стати митцем. Це може бути сертифікати на урок живопису (на двох) або ж набір для малювання: фарби, пензлики та полотно.Зараз у моду повертається вініл. І не думайте, що на платівках тільки пісні The Beatles, адже відомі виконавці також випускають альбоми у вінілі.Крім того, зараз велетенський вибір програвачів. Чудово на подарунок підійдуть компактні програвачі пудових кольорів.Ще одна річ з минулого, яка сьогодні шалено популярна. Зробити фото на полароїд легко та швидко, а ще вони виглядають дуже стильно.Хоч на вулиці зима, але дуже скоро ролики стануть у пригоді. Якщо ваша дівчина полюбляє екстримальні види спорту – ролики їй мають сподобатися. Крім того, вони нагадають про веселе і безтурботне дитинство.Якщо ваша дівчина стежить за своєю фігурою та здоров’ям, регулярно відвідує спортзал – для неї гарним подарунком на 14 лютого буде набір для йоги. З таким набром вона зможе робити вправи дома чи на свіжому повітрі, коли стане тепліше.Зазвичай у такі набори для йоги входить килимок, блоки з піни та ремінь для надійної фіксації. А ще ви можете докупити красиву спортивну форму та пляшку для води.Цей аксесуар підрахує кроки, калорії та дасть підказки щодо інтенсивності тренувань. Крім того, він замінить органайзер. Тому розумний годинник – незамінни гаджет для сучасної активної дівчини.

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