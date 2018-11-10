Облспоживспілка нам відверто погрожує, – луцькі підприємці. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, що Облспоживспілка вимагала від усіх орендарів торгових площ підписати новий договір. Його умови обурили підпрємців, адже проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.



До того ж окреслюється вимога віддавати перевагу єдиній, чітко визначеній охоронній фірмі.



Підприємці стверджують, що представники Облспожвспілки дозволяють собі відверті погрози у їх бік, що переходить усі межі.



Відтак, сьогодні орендарі контейнерів прийшли до в.о. міського голови Григорія Пустовіта.



Він пояснив підприємцям, що Луцька міська рада розірвала договір з ОБлспоживспілкою, а відтак, усі дії останньої щодо підприємців – є незаконними.



Деталі – в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конфлікт між підприємцями Центрального та Завокзального ринків з Облспоживспілкою набирає обертів.Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Нагадаємо, що Облспоживспілка вимагала від усіх орендарів торгових площ підписати новий договір. Його умови обурили підпрємців, адже проект договору передбачаєпереходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.До того ж окреслюється вимога віддавати перевагу єдиній, чітко визначеній охоронній фірмі.Підприємці стверджують, що представники Облспожвспілки дозволяють собі відверті погрози у їх бік, що переходить усі межі.Відтак, сьогодні орендарі контейнерів прийшли до в.о. міського голови Григорія Пустовіта.Він пояснив підприємцям, що Луцька міська рада розірвала договір з ОБлспоживспілкою, а відтак, усі дії останньої щодо підприємців – є незаконними.Деталі – в сюжеті.

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