вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Облспоживспілка нам відверто погрожує, – луцькі підприємці. ВІДЕО

Облспоживспілка нам відверто погрожує, – луцькі підприємці. ВІДЕО
Конфлікт між підприємцями Центрального та Завокзального ринків з Облспоживспілкою набирає обертів.

Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

Нагадаємо, що Облспоживспілка вимагала від усіх орендарів торгових площ підписати новий договір. Його умови обурили підпрємців, адже проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.

До того ж окреслюється вимога віддавати перевагу єдиній, чітко визначеній охоронній фірмі.

Підприємці стверджують, що представники Облспожвспілки дозволяють собі відверті погрози у їх бік, що переходить усі межі.

Відтак, сьогодні орендарі контейнерів прийшли до в.о. міського голови Григорія Пустовіта.

Він пояснив підприємцям, що Луцька міська рада розірвала договір з ОБлспоживспілкою, а відтак, усі дії останньої щодо підприємців – є незаконними.

Деталі – в сюжеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підприємці, Облспоживспілка, договір, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це земля є Облспожівспілки,то ж вона виставляє умови. А якщо баригам не подобаються умови, то нехай переселяються до Кромберга.
Відповісти
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві водій легковика протаранив чотири автівки: загинула дівчина
Сьогодні, 08:43
На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
Сьогодні, 08:20
Облспоживспілка нам відверто погрожує, – луцькі підприємці. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
Лучани скаржаться на гори сміття на одній з вулиць округу Ігоря Поліщука. ФОТО
Сьогодні, 07:00
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО
Сьогодні, 06:30
Схожі новини
Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО
14 січень, 07:40
Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати
10 листопад, 2018, 11:58
«Базарники» просять продовження оренди землі під ринком «Базарники» просять продовження оренди землі під ринком
12 вересень, 2017, 11:47
У Луцьку створять реєстр для перевірки підприємців Центрального ринку У Луцьку створять реєстр для перевірки підприємців Центрального ринку
12 вересень, 2017, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Сьогодні, 09:00
 0
У Києві водій легковика протаранив чотири автівки: загинула дівчина
Сьогодні, 08:43
 0
На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
Сьогодні, 08:20
 0
Облспоживспілка нам відверто погрожує, – луцькі підприємці. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
 0
Лучани скаржаться на гори сміття на одній з вулиць округу Ігоря Поліщука. ФОТО
Сьогодні, 07:00
 0
Медіа
відео
1/8