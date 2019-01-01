Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО





На базі Спеціального авіаційного загону ДСНС України відбулась церемонія передачі другого вертольоту H225 Super Puma рятувальникам, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС, повідомляє



За словами Голови Служби Миколи Чечоткіна, з новою сучасною технікою українські пілоти ще ефективніше виконуватимуть завдання за призначенням.



“Ці багатофункціональні вертольоти можуть і будуть використовуватися для виконання багатьох задач. Зокрема, це і гасіння пожеж, пошуково-рятувальні операції, розвідка зон надзвичайної ситуації, а також завдання з санітарної авіації”, – сказав Микола Чечоткін.



Загалом, контракт передбачає придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС.



Нагадаємо також, що в Україні буде розміщено центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 січня рятувальники ДСНС отримали другий вертоліт H225 Super Puma французької компанії Airbus Helicopters. Загалом в контракті йдеться про 55 нових і вживаних гелікоптерів.На базі Спеціального авіаційного загону ДСНС України відбулась церемонія передачі другого вертольоту H225 Super Puma рятувальникам, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС, повідомляє ДСНС України За словами Голови Служби, з новою сучасною технікою українські пілоти ще ефективніше виконуватимуть завдання за призначенням.“Ці багатофункціональні вертольоти можуть і будуть використовуватися для виконання багатьох задач. Зокрема, це і гасіння пожеж, пошуково-рятувальні операції, розвідка зон надзвичайної ситуації, а також завдання з санітарної авіації”, – сказав Микола Чечоткін.Загалом, контракт передбачає придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС.Нагадаємо також, що в Україні буде розміщено центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію