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Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО

Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО
30 січня рятувальники ДСНС отримали другий вертоліт H225 Super Puma французької компанії Airbus Helicopters. Загалом в контракті йдеться про 55 нових і вживаних гелікоптерів.

На базі Спеціального авіаційного загону ДСНС України відбулась церемонія передачі другого вертольоту H225 Super Puma рятувальникам, який Україна отримала в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС, повідомляє ДСНС України.

За словами Голови Служби Миколи Чечоткіна, з новою сучасною технікою українські пілоти ще ефективніше виконуватимуть завдання за призначенням.

“Ці багатофункціональні вертольоти можуть і будуть використовуватися для виконання багатьох задач. Зокрема, це і гасіння пожеж, пошуково-рятувальні операції, розвідка зон надзвичайної ситуації, а також завдання з санітарної авіації”, – сказав Микола Чечоткін.

Загалом, контракт передбачає придбання 55 нових і вживаних гелікоптерів для МВС.

Нагадаємо також, що в Україні буде розміщено центр технічного обслуговування цих вертольотів, що дасть можливість обслуговувати не лише свої машини, але й брати замовлення європейських партнерів, зміцнювати кооперацію з Європейським Союзом.
Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО

Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО

Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО

Українські рятувальники отримали французький вертоліт. ФОТО

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Теги: вертоліт, рятувальники
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