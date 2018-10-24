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Отруйні викиди на сміттєзвалищі під Луцьком забруднюють підземні води, – Данильчук

Отруйні викиди на сміттєзвалищі під Луцьком забруднюють підземні води, – Данильчук
Компанія «Clear Energy», яка займається видобутком біогазу на сміттєзвалищі у селі Брище, здійснює несанкціонований викид фільтратів.

Сьогодні, 31 січня, активісти «Народного контролю» виїхали на територію полігону, щоб з'ясувати ситуацію, - йдеться на сторінці ГО "Народний контроль" у facebook.

«Ми побачили невеличку водойму, куди несанкціоновано стікає конденсат з труби, яка веде до газової установки. Це територія за межами сміттєзвалища. Передусім відбувається забруднення підземних вод та загалом навколишнього середовища»,- зазначив керівник НК, депутат Луцькради Павло Данильчук.

Виявив отруйні викиди член виконкому Княгининівської сільської ради, житель села Сирники Володимир Нагурний. Про це він повідомив поліцію, яка зафіксувала порушення.

«Сlear Energy» запевняли нас, громаду, і все місто, що це буде тільки користь від видобутку біогазу. Що вони будуть створювати електроенергію, яку продаватимуть за зеленим тарифом», - зауважив він.

Член виконкому розповів, що повинні бути фільтраційні колодязі, де має збиратися фільтрат.

«Це нищення екосистеми, зухвале поводження з навколишнім середовищем,свавілля та безкарність», - вважає місцевий житель.

Активісти «Народного контролю» звернулися за коментарем до представників компанії «Clear Energy». Інженер заявив, що це не їхня труба.

Натомість майстер полігону підтвердив, що це саме ця фірма викачує фільтрат на поверхню.

«Вони викачують фільтрат. Ми їм говорили, що це незаконно. Вони нарили ям, качають газ, а фільтрат заходить їм у труби і тому вони його викачують за межі сміттєзвалище», - сказав майстер.

Вирішувати проблему будуть під час засідання робочої групи, яке має відбутися у суботу безпосередньо на полігоні.

Разом з тим, Павло Данильчук звернувся до керівництво міста, щоби ті вплинули на ситуацію. Адже договір з фірмою укладала саме міська рада.

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Теги: Брище, полігон, відходи, конденсат, забруднення, підземні води, викиди
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