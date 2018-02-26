«Кришталь року» – роботу луцьких комунальних підприємств визнали найпрозорішою в Україні





“Кришталь року” відзначає найкращі міста та громади, які пройшли оцінювання за міжнародно визнаною методологією. Вони продемонстрували найпрозоріший бюджетний процес, до якого залучені мешканці і який спирається на інформаційні технології для забезпечення підзвітності публічних коштів. Йдеться на сайті



У рейтингу взяли участь понад 80 населених пунктів. Протягом 2018 року експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” оцінили рівень бюджетної прозорості всіх обласних центрів України. Місто Луцьк було представлене у трьох спеціальних номінаціях: “Найпрозоріші комунальні підприємства”, “Найбільш відкриті видатки”, “Найбільш інноваційні практики бюджетної прозорості у місті”.



За результатами оцінювання місто Луцьк отримало перше місце у номінації “Найпрозоріші комунальні підприємства”.



Премія “Кришталь року”- перша в Україні нагорода міст та громад, які здобули найвищі бали індексу прозорості місцевих бюджетів. Індекс одночасно показує стан речей в бюджетній сфері та слугує дороговказом показників і практик прозорості бюджетного процесу, до яких варто прямувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 січня 2019 року у Конгрес-холі готелю “Президент” (м.Київ) відбулася церемонія нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості “Кришталь року” серед об’єднаних громад та міст.“Кришталь року” відзначає найкращі міста та громади, які пройшли оцінювання за міжнародно визнаною методологією. Вони продемонстрували найпрозоріший бюджетний процес, до якого залучені мешканці і який спирається на інформаційні технології для забезпечення підзвітності публічних коштів. Йдеться на сайті Луцької міської ради У рейтингу взяли участь понад 80 населених пунктів. Протягом 2018 року експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” оцінили рівень бюджетної прозорості всіх обласних центрів України. Місто Луцьк було представлене у трьох спеціальних номінаціях: “Найпрозоріші комунальні підприємства”, “Найбільш відкриті видатки”, “Найбільш інноваційні практики бюджетної прозорості у місті”.За результатами оцінювання місто Луцьк отримало перше місце у номінації “Найпрозоріші комунальні підприємства”.Премія “Кришталь року”- перша в Україні нагорода міст та громад, які здобули найвищі бали індексу прозорості місцевих бюджетів. Індекс одночасно показує стан речей в бюджетній сфері та слугує дороговказом показників і практик прозорості бюджетного процесу, до яких варто прямувати.

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