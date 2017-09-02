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У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти
Усіх небйадужих просять терміново допомогти зібрати кошти на лікування 4-річної Маргарити Луценко. На лікування дівчинки треба щонайменше 500 000 гривень.

Про це на своїй сторінці у facebook написав дядько Маргарити – Роман Луценко.

"Не думав, що буду таке писати, але змушений. Звертаємось з проханням допомогти.

В нашу сім'ю прийшла біда. В моєї рідної племінниці діагностували пухлину головного мозку. Попередньо – Краніофарингіома 65 мм х 52 мм х 51 мм. Це дуже велике утворення, що вже має клінічні прояви, які швидко прогресують.

Перемовини йдуть з декількома клініками в Україні та закордоном, так як є багато складностей в її розміщенні, і загальних показаннях.

Втручання потрібне невідкладне. Сума лікування близько 500 000 гривень. Щоб не втрачати дорогоцінного часу прошу допомоги всіх в кого є така можливість. Будь ласка допоможіть вилікувати нашу дівчинку. Дякуємо всім", - йдеться в дописі.

РЕКВІЗИТИ: картки Кредіт-Агріколь банку номер картки MASTER 5174-7499-0024-2331 та картка 5174-7499-0018-5944
Olena Lutsenko

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

У маленької 4-річної дівчинки виявили пухлину мозку – терміново потрібні кошти

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Теги: Маргарита Луценко, пухлина, допомога, гроші, операція
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