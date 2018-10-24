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Лучани скаржаться на гори сміття на одній з вулиць округу Ігоря Поліщука. ФОТО

Лучани скаржаться на гори сміття на одній з вулиць округу Ігоря Поліщука. ФОТО
Лучани нарікають на неналежне вивезення та прибирання сміття на одній з вулиць Луцька, яка входить до округу радника міського голови Ігоря Поліщука.

Про це інформує Алла Оконська на платформі Відкрите місто.

"За адресою вул. Євгена Коновальця, 1 знаходиться 7 сміттєвих контейнерів та 2 контейнера під пластикові пляшки. Дані смітники обслуговують біля 10 навколишніх житлових будинків та декілька комерційних установ. Смітники розташовані вздовдж дороги.

На даній ділянці сміття я постійно спостерігаю жахливу антисанітарію: сміття розкидано навколо контейнерів, птахи та машини розносять сміття по території. Ситуацію ви можете спостерігати на доданих фото.

Мешканці будинків постійно жаліються на дану проблему. При необхідності може бути складене звернення до органів місцевого самоврядування.

Прошу:

1. Забезпечити систематичне прибирання сміття та залишків сміття біля контейнерів.

2. Розгянути можливість перенсення та розподіл сміттєвих контейнерів між прибудинковими територіями, адже дане місце розташування незручне для мешканців (деякі повинні йти понад 300м для виносу сміття).

3. Розглянути можливість збільшення сміттєвих контейнерів, адже на таку кількість населення території, 7шт. надзвичайно мала кількість.

Не дивлячись, що наш округ має депутата Поліщука І.І., що водночас є радником міського голови, дана ситуація існує протягом 10 років.

Надіюсь на оперативне та позитивне вирішення проблеми.", - йдеться у повідомленні.


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Теги: сміття, Відкрите місто, Поліщук, округ, прибирання, контейнер
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