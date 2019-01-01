Показали неймовірну красу волинського озера з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 04:17
Озеро Пулемецьке – одне з найбільших в каскаді Шацьких озер.
За площею водної поверхні і об'ємом води поступається тільки озеру Світязь. Довжина берегової лінії близько 16 км.
Інтернет-видання «Буг» на каналі Youtube опублікувало відео Пулемецького озера з висоти пташиного польоту – величної водойми зі смарагдовою водою і мальовничими зеленими берегами.
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За площею водної поверхні і об'ємом води поступається тільки озеру Світязь. Довжина берегової лінії близько 16 км.
Інтернет-видання «Буг» на каналі Youtube опублікувало відео Пулемецького озера з висоти пташиного польоту – величної водойми зі смарагдовою водою і мальовничими зеленими берегами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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