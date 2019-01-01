На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО
Сьогодні, 06:30
Усе, що залишилось від колишньої військової частини, що у місті Ковель - одна стіна. Усе решту розібрали люди.
Про це у групі КовельLife y facebоok написала Олена Гордовська.
"Суцільна розруха. Все що залишилось від військової частини на Володимира Кияна. Картинка наче з фільму жахів. Люди розібрали і рознесли по домівках абсолютно все", - зазначила авторка допису.
В коментарях під дописом Роман Сетюх написав: "Ці казарми австрійські були дуже теплі зимою і прохолодні літом ,а передані місту в 2006 році на баланс міста".
А Сергій Товкач опублікував свтілини, на яких видно, який вигляд мала військова частина більше 100 років тому.
Ще одне фото напівзруйнованих казарм виклав у коментарях Тарас Дрозд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у групі КовельLife y facebоok написала Олена Гордовська.
"Суцільна розруха. Все що залишилось від військової частини на Володимира Кияна. Картинка наче з фільму жахів. Люди розібрали і рознесли по домівках абсолютно все", - зазначила авторка допису.
В коментарях під дописом Роман Сетюх написав: "Ці казарми австрійські були дуже теплі зимою і прохолодні літом ,а передані місту в 2006 році на баланс міста".
А Сергій Товкач опублікував свтілини, на яких видно, який вигляд мала військова частина більше 100 років тому.
Ще одне фото напівзруйнованих казарм виклав у коментарях Тарас Дрозд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Вибір редактора
Останні новини
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО
Сьогодні, 06:30
Медіа
Працювали крани разом з вантажівками щоб це повивозити.
Шукайте в новобудовах міста австрійські складові.
Чорнобиль курить...