На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО





Про це у групі Олена Гордовська.



"Суцільна розруха. Все що залишилось від військової частини на Володимира Кияна. Картинка наче з фільму жахів. Люди розібрали і рознесли по домівках абсолютно все", - зазначила авторка допису.







В коментарях під дописом Роман Сетюх написав: "Ці казарми австрійські були дуже теплі зимою і прохолодні літом ,а передані місту в 2006 році на баланс міста".



А Сергій Товкач опублікував свтілини, на яких видно, який вигляд мала військова частина більше 100 років тому.



Ще одне фото напівзруйнованих казарм виклав у коментарях Тарас Дрозд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усе, що залишилось від колишньої військової частини, що у місті Ковель - одна стіна. Усе решту розібрали люди.Про це у групі КовельLife y facebоok написала"Суцільна розруха. Все що залишилось від військової частини на Володимира Кияна. Картинка наче з фільму жахів. Люди розібрали і рознесли по домівках абсолютно все", - зазначила авторка допису.В коментарях під дописомнаписав: "Ці казарми австрійські були дуже теплі зимою і прохолодні літом ,а передані місту в 2006 році на баланс міста".опублікував свтілини, на яких видно, який вигляд мала військова частина більше 100 років тому.Ще одне фото напівзруйнованих казарм виклав у коментарях

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