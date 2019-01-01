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На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО
Усе, що залишилось від колишньої військової частини, що у місті Ковель - одна стіна. Усе решту розібрали люди.

Про це у групі КовельLife y facebоok написала Олена Гордовська.

"Суцільна розруха. Все що залишилось від військової частини на Володимира Кияна. Картинка наче з фільму жахів. Люди розібрали і рознесли по домівках абсолютно все", - зазначила авторка допису.
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

В коментарях під дописом Роман Сетюх написав: "Ці казарми австрійські були дуже теплі зимою і прохолодні літом ,а передані місту в 2006 році на баланс міста".
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

А Сергій Товкач опублікував свтілини, на яких видно, який вигляд мала військова частина більше 100 років тому.
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

Ще одне фото напівзруйнованих казарм виклав у коментарях Тарас Дрозд.
На Волині люди по цеглині розібрали колишню військову частину. ФОТО

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Теги: військова частина, казарми, цегла
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Коментарі 2
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Особливо плити люди самі повиносили...
Працювали крани разом з вантажівками щоб це повивозити.
Шукайте в новобудовах міста австрійські складові.
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Подивіться частину в Гаразджі!!
Чорнобиль курить...
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