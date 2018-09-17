На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше





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Минуло більше тижня, як рідні почали шукати 67-річного жителя села Рачин. Чому спохватилися через стільки днів? Знали вільнолюбну вдачу колишнього моряка, який любив затяжні розваги за свою чималу пенсію з веселими компаніями.



Однак самостійні пошуки родини були безрезультатними.



«Слід» зниклого в одному із рачинських будинків знайшли дільничні офіцери поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Ігор Мельничук і Роман Дорощук.



А згодом замерзле тіло чоловіка з обгорілим по пояс одягом відкопали у сміттєвій ямі.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1.ст.115 КК України.



Ведеться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рачин поліцейські виявили замерзле та обгоріле тіло чоловіка, якого розшукували біля тижня.Про це пише Волинь Нова Минуло більше тижня, як рідні почали шукати 67-річного жителя села Рачин. Чому спохватилися через стільки днів? Знали вільнолюбну вдачу колишнього моряка, який любив затяжні розваги за свою чималу пенсію з веселими компаніями.Однак самостійні пошуки родини були безрезультатними.«Слід» зниклого в одному із рачинських будинків знайшли дільничні офіцери поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській областіА згодом замерзле тіло чоловіка з обгорілим по пояс одягом відкопали у сміттєвій ямі.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1.ст.115 КК України.Ведеться досудове розслідування.

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