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На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше

На Волині в сміттєвій ямі знайшли обгоріле тіло чоловіка, який зник раніше
У селі Рачин поліцейські виявили замерзле та обгоріле тіло чоловіка, якого розшукували біля тижня.

Про це пише Волинь Нова.

Минуло більше тижня, як рідні почали шукати 67-річного жителя села Рачин. Чому спохватилися через стільки днів? Знали вільнолюбну вдачу колишнього моряка, який любив затяжні розваги за свою чималу пенсію з веселими компаніями.

Однак самостійні пошуки родини були безрезультатними.

«Слід» зниклого в одному із рачинських будинків знайшли дільничні офіцери поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Ігор Мельничук і Роман Дорощук.

А згодом замерзле тіло чоловіка з обгорілим по пояс одягом відкопали у сміттєвій ямі.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1.ст.115 КК України.

Ведеться досудове розслідування.

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Теги: смерть, Волинь, тіло, розшук, поліція
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