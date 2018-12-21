У Києві водій легковика протаранив чотири автівки: загинула дівчина





На перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського зіткнулися одразу п'ять автомобілів - Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda, повідомляє Інформатор, передає



Водія-жінку Mazda затиснуло у салоні, її вирізали з машини рятувальники.



Dtp.kiev.ua повідомляє, що дівчина померла дорогою до лікарні. Також спільнота опублікувала відео моменту ДТП, на якому видно, як водій Audi на шаленій швидкості вилетів на площу Перемоги та врізався в машини, які стояли на повороті. Основний удар прийшовся на Mazda.



Dtp.kiev.ua та Київ Оперативний повідомляють, що водій Audi, ймовірно, перебував під дією наркотиків.



"Водії, які зупинилися для надання допомоги, зауважили, що поведінка водія Audi не відповідає навколишній ситуації. Припускають, що він знаходиться під дією якихось препаратів", - пише Київ Оперативний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві ввечері 31 січня сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинула дівчина-водій.На перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського зіткнулися одразу п'ять автомобілів - Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda, повідомляє Інформатор, передає ТСН Водія-жінку Mazda затиснуло у салоні, її вирізали з машини рятувальники.Dtp.kiev.ua повідомляє, що дівчина померла дорогою до лікарні. Також спільнота опублікувала відео моменту ДТП, на якому видно, як водій Audi на шаленій швидкості вилетів на площу Перемоги та врізався в машини, які стояли на повороті. Основний удар прийшовся на Mazda.Dtp.kiev.ua та Київ Оперативний повідомляють, що водій Audi, ймовірно, перебував під дією наркотиків."Водії, які зупинилися для надання допомоги, зауважили, що поведінка водія Audi не відповідає навколишній ситуації. Припускають, що він знаходиться під дією якихось препаратів", - пише Київ Оперативний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію