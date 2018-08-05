На Полтавщині багатодітний батько зґвалтував доньку
Сьогодні, 09:23
на Полтавщині батько сімох дітей примушував доньку займатися оральним сексом. Він погрожував дівчинці вбивством матері, якщо вона розповість про їх таємницю.
На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію, - пишуть Факти.
Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.
Зараз з дівчинкою працює психолог.
Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.
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На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію, - пишуть Факти.
Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.
Зараз з дівчинкою працює психолог.
Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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