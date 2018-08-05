На Полтавщині багатодітний батько зґвалтував доньку





На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію, - пишуть



Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.



Зараз з дівчинкою працює психолог.



Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. на Полтавщині батько сімох дітей примушував доньку займатися оральним сексом. Він погрожував дівчинці вбивством матері, якщо вона розповість про їх таємницю.На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію, - пишуть Факти Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.Зараз з дівчинкою працює психолог.Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію