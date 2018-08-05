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На Полтавщині багатодітний батько зґвалтував доньку

На Полтавщині багатодітний батько зґвалтував доньку
на Полтавщині батько сімох дітей примушував доньку займатися оральним сексом. Він погрожував дівчинці вбивством матері, якщо вона розповість про їх таємницю.

На гарячому чоловіка застав його ж син. Він одразу покликав матір, а та без вагань викликала поліцію, - пишуть Факти.

Всі довкола у селі шоковані таким вчинком чоловіка, кажуть, що ніколи б і не подумали про таке.

Зараз з дівчинкою працює психолог.

Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами.

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Теги: зґвалтування, батько, донька
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