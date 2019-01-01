«Не всі сім'ї приймають допомогу», – волонтер про родини загиблих атовців

Руслан Теліпський, засновник проекту "Діти Небесного легіону", які взяли під опіку 230 дітей, батьки яких загинули на Донбасі, розповів, як складається доля в родин загиблих атовців.



До дня народження дітей волонтери збирають кошти й подарунки. Їм і матерям організовують зустрічі з психологами, відпочинок в Україні й за кордоном, - пише



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"Не всі сім'ї приймають допомогу. Ніколи не наполягаємо. Та частина розуміє — треба рухатися далі. Хоча би заради дітей, — розповідає Руслан Теліпський.



22015-го заснували рух "Меценати для солдата". Допомагали демобілізованим отримувати пільги та допомогу. Зрозуміли, що роботи набагато більше. Моральної підтримки потребують рідні полеглих бійців. У нас є зо 20 сімей, де чоловіки повернулися з війни і померли чи загинули в ДТП. Хтось поїхав на заробітки і загинув. Когось убила гілка дерева, що впала в лісі, іншого вразило струмом", - продовжує свою розповідь каже волонтер.



Немає чоловіків, які приїхали з АТО здорові. Частина з них помирають від інсультів чи інфарктів. Найгірше буде попереду. Емоційно майже всі хлопці в зоні ризику.



"Діти Небесного легіону" взяли під опіку 15-річного Івана та 11-річну Олександру Головіних із Володимира-Волинського. Їхній батько Дмитро виховував дітей сам. Це приховав у військ­коматі, щоб 2014-го поїхати на війну. У лютому наступного року Дмитро загинув у бою на Луганщині.



"Мати дітей пішла з сім'ї п'ять років тому, поїхала на заробітки. Із Дмитром у них не склалося. Однак із Ванею і Сашею раз на рік бачиться. Привозить подарунки. За два тижні до смерті син мені говорив: "Це війна, все може статися. Прошу, не віддавай нікому моїх дітей". Я дотримала слова", — розповідає 56-річна Ганна Романівна, мати Дмитра Головіна.



Після загибелі сина виховує онуків із чоловіком. — Офіційною причиною смерті назвали загибель під час обстрілу. Побратими розповідали, що того дня була перестрілка. Коли в наших набої закінчилися, до бліндажа, де був Діма й молодший за нього солдат, підійшли бойовики. Сказали: "Сдавайтесь, танкисты". Дмитро наказав другу сидіти, а сам вийшов до ворогів. Ті скомандували лягти лицем у землю. Його розстріляли впритул. Товариш урятувався.



Внук Іван займався вісім років бальними танцями. Збирався стати хореографом. Після смерті батька змінився, подорослішав. Торік вступив у військовий ліцей. Хоче служити й потрапити на Донбас.



Завдяки волонтерам діти їздили відпочивати за кордон. Саша була в Тунісі, Греції. З Іваном жили в Америці в україномовній сім'ї. Він там підробляв навіть. Чоловік, який узяв його в родину, возив до себе на роботу будувати церкву. Бувало, телефоном запитувала, що там Ваня робить, а онука відповідає, що траву поле. Дивувалася, бо вдома не могла змусити його цим займатися.



Олексій Шепелюк із Нововолинська загинув в Іловайському котлі на Донеччині 2014-го. Його дружина Марина сама виховує спільних доньок 10-річну Домініку і Женев'єву, 7 років, і ще двох дітей від її попереднього шлюбу — 17-річного Віталія та Маргариту, 13 років.



"Для мене і для Олексія це був другий шлюб . На емоціях не хотіла, щоб ішов на війну. В нього не стояло питання, йти захищати країну, чи ні. Казав: "Мені потрібна твоя підтримка. Якщо не можеш цього зробити, не спілкуватимуся з тобою. Я для того на Донбасі, щоб ви спокійно спали", — каже 38-річна Марина Шепелюк.



Олексій загинув у бою в селищі Дзеркальному за 30 км від Іловайська. Майже рік вважався зниклим безвісти.



"Доки шукали його, наслухалася різного. Говорили, що він переїхав у Росію, бо там народився. В той час його батько служив на Далекому Сході.Тіло Олексія упізнали за допомогою експертизи ДНК. На початку найскладніше було те, що не знала, куди звертатися за інформацією. І як пояснити дітям, що сталося. Під час пошуків чоловіка молодша Женев'єва відмовилася ходити до дитсадка. Боялася, що приїде тато, а її не буде вдома. Домініка досі пише батькові листи. Запитує, чому гинуть найкращі, чому йде війна", - ділиться спогадами Марина.



Вона розповіла, що найбільше їй допомагає Віталій. Він залишився за чоловіка у сім'ї. Прибирає в домі, інколи пере речі, доглядає за сестрами. Став їм за брата і за батька. Чоловік навчив його всіх хатніх справ, лагодити меблі, сантехніку. Фінансово допомагає. Три роки поспіль улітку підробляє.



У чоловіка залишився син 18-річний Денис від першого шлюбу. Він живе з матір'ю.



"У мене все життя — американські гірки. Ще дитиною застала громадянську війну за Нагірний Карабах. Під час розпаду Радянського Союзу жила з батьками в Баку. Коли почалися заворушення, наш будинок обстрілювали. Він належав військовій частині, яка була поряд. Жили деякий час у казармі. Тоді повністю посивіла", — додає Марина Шепелюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтер з Луцька, засновник проекту "Діти Небесного легіону", які взяли під опіку 230 дітей, батьки яких загинули на Донбасі, розповів, як складається доля в родин загиблих атовців.До дня народження дітей волонтери збирають кошти й подарунки. Їм і матерям організовують зустрічі з психологами, відпочинок в Україні й за кордоном, - пише Gazeta.ua "Не всі сім'ї приймають допомогу. Ніколи не наполягаємо. Та частина розуміє — треба рухатися далі. Хоча би заради дітей, — розповідає Руслан Теліпський.22015-го заснували рух "Меценати для солдата". Допомагали демобілізованим отримувати пільги та допомогу. Зрозуміли, що роботи набагато більше. Моральної підтримки потребують рідні полеглих бійців. У нас є зо 20 сімей, де чоловіки повернулися з війни і померли чи загинули в ДТП. Хтось поїхав на заробітки і загинув. Когось убила гілка дерева, що впала в лісі, іншого вразило струмом", - продовжує свою розповідь каже волонтер.Немає чоловіків, які приїхали з АТО здорові. Частина з них помирають від інсультів чи інфарктів. Найгірше буде попереду. Емоційно майже всі хлопці в зоні ризику."Діти Небесного легіону" взяли під опіку 15-річного Івана та 11-річну Олександру Головіних із Володимира-Волинського. Їхній батько Дмитро виховував дітей сам. Це приховав у військ­коматі, щоб 2014-го поїхати на війну. У лютому наступного року Дмитро загинув у бою на Луганщині."Мати дітей пішла з сім'ї п'ять років тому, поїхала на заробітки. Із Дмитром у них не склалося. Однак із Ванею і Сашею раз на рік бачиться. Привозить подарунки. За два тижні до смерті син мені говорив: "Це війна, все може статися. Прошу, не віддавай нікому моїх дітей". Я дотримала слова", — розповідає 56-річна Ганна Романівна, мати Дмитра Головіна.Після загибелі сина виховує онуків із чоловіком. — Офіційною причиною смерті назвали загибель під час обстрілу. Побратими розповідали, що того дня була перестрілка. Коли в наших набої закінчилися, до бліндажа, де був Діма й молодший за нього солдат, підійшли бойовики. Сказали: "Сдавайтесь, танкисты". Дмитро наказав другу сидіти, а сам вийшов до ворогів. Ті скомандували лягти лицем у землю. Його розстріляли впритул. Товариш урятувався.Внук Іван займався вісім років бальними танцями. Збирався стати хореографом. Після смерті батька змінився, подорослішав. Торік вступив у військовий ліцей. Хоче служити й потрапити на Донбас.Завдяки волонтерам діти їздили відпочивати за кордон. Саша була в Тунісі, Греції. З Іваном жили в Америці в україномовній сім'ї. Він там підробляв навіть. Чоловік, який узяв його в родину, возив до себе на роботу будувати церкву. Бувало, телефоном запитувала, що там Ваня робить, а онука відповідає, що траву поле. Дивувалася, бо вдома не могла змусити його цим займатися.Олексій Шепелюк із Нововолинська загинув в Іловайському котлі на Донеччині 2014-го. Його дружина Марина сама виховує спільних доньок 10-річну Домініку і Женев'єву, 7 років, і ще двох дітей від її попереднього шлюбу — 17-річного Віталія та Маргариту, 13 років."Для мене і для Олексія це був другий шлюб . На емоціях не хотіла, щоб ішов на війну. В нього не стояло питання, йти захищати країну, чи ні. Казав: "Мені потрібна твоя підтримка. Якщо не можеш цього зробити, не спілкуватимуся з тобою. Я для того на Донбасі, щоб ви спокійно спали", — каже 38-річнаОлексій загинув у бою в селищі Дзеркальному за 30 км від Іловайська. Майже рік вважався зниклим безвісти."Доки шукали його, наслухалася різного. Говорили, що він переїхав у Росію, бо там народився. В той час його батько служив на Далекому Сході.Тіло Олексія упізнали за допомогою експертизи ДНК. На початку найскладніше було те, що не знала, куди звертатися за інформацією. І як пояснити дітям, що сталося. Під час пошуків чоловіка молодша Женев'єва відмовилася ходити до дитсадка. Боялася, що приїде тато, а її не буде вдома. Домініка досі пише батькові листи. Запитує, чому гинуть найкращі, чому йде війна", - ділиться спогадами Марина.Вона розповіла, що найбільше їй допомагає Віталій. Він залишився за чоловіка у сім'ї. Прибирає в домі, інколи пере речі, доглядає за сестрами. Став їм за брата і за батька. Чоловік навчив його всіх хатніх справ, лагодити меблі, сантехніку. Фінансово допомагає. Три роки поспіль улітку підробляє.У чоловіка залишився син 18-річний Денис від першого шлюбу. Він живе з матір'ю."У мене все життя — американські гірки. Ще дитиною застала громадянську війну за Нагірний Карабах. Під час розпаду Радянського Союзу жила з батьками в Баку. Коли почалися заворушення, наш будинок обстрілювали. Він належав військовій частині, яка була поряд. Жили деякий час у казармі. Тоді повністю посивіла", — додає Марина Шепелюк.

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