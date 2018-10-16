Лучан запрошують відсвяткувати День закоханих у ресторації «Брама»*

Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама».Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від ді-джея, також вас розважатиме ведучий. Для гостей ресторації підготували безліч романтичних подарунків!Деталі за телефоном: 067 361 35 01У ресторації «Брама» гарантують, що це буде найкращий День закоханих у вашому житті.«І пам’ятайте, що не лише День Святого Валентина є приводом для прояву романтичних почуттів!» – зазначають у прес-службі.