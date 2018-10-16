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Лучан запрошують відсвяткувати День закоханих у ресторації «Брама»*

Лучан запрошують відсвяткувати День закоханих у ресторації «Брама»*
Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама».

Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від ді-джея, також вас розважатиме ведучий. Для гостей ресторації підготували безліч романтичних подарунків!

Деталі за телефоном: 067 361 35 01

У ресторації «Брама» гарантують, що це буде найкращий День закоханих у вашому житті.

«І пам’ятайте, що не лише День Святого Валентина є приводом для прояву романтичних почуттів!» – зазначають у прес-службі.
Лучан запрошують відсвяткувати День закоханих у ресторації «Брама»*

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Теги: Брама
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