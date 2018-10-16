Лучан запрошують відсвяткувати День закоханих у ресторації «Брама»*
Сьогодні, 10:35
Зробіть приємне коханій людині та запросіть її, 14 лютого, у День закоханих на романтичний вечір у ресторацію «Брама».
Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від ді-джея, також вас розважатиме ведучий. Для гостей ресторації підготували безліч романтичних подарунків!
Деталі за телефоном: 067 361 35 01
У ресторації «Брама» гарантують, що це буде найкращий День закоханих у вашому житті.
«І пам’ятайте, що не лише День Святого Валентина є приводом для прояву романтичних почуттів!» – зазначають у прес-службі.
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Початок романтичної розважальної програми о 18 годині. Ви зможете насолодитися грою на саксофоні, музичними композиціями від ді-джея, також вас розважатиме ведучий. Для гостей ресторації підготували безліч романтичних подарунків!
Деталі за телефоном: 067 361 35 01
У ресторації «Брама» гарантують, що це буде найкращий День закоханих у вашому житті.
«І пам’ятайте, що не лише День Святого Валентина є приводом для прояву романтичних почуттів!» – зазначають у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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