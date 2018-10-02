Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 11:05
У жителя селищі Локачі вилучили 33 набої калібру 5,45 мм.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У січні на вулиці в селищі Локачі дільничні офіцери поліції вилучили у жителя цього ж району 33 набої калібру 5,45 мм. Поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направили на дослідження.
Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є боєприпасами придатними для стрільби.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У січні на вулиці в селищі Локачі дільничні офіцери поліції вилучили у жителя цього ж району 33 набої калібру 5,45 мм. Поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направили на дослідження.
Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є боєприпасами придатними для стрільби.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру
Сьогодні, 11:18
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:08
Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 11:05
У Луцьку автохам лякав муніципалів впливовими знайомими
Сьогодні, 11:02
Куди піти на вихідні у Луцьку: 1-3 лютого
Сьогодні, 11:00
Медіа