Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси





Про це повідомили у



У січні на вулиці в селищі Локачі дільничні офіцери поліції вилучили у жителя цього ж району 33 набої калібру 5,45 мм. Поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направили на дослідження.



Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є боєприпасами придатними для стрільби.



Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя селищі Локачі вилучили 33 набої калібру 5,45 мм.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У січні на вулиці в селищі Локачі дільничні офіцери поліції. Поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направили на дослідження.Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є боєприпасами придатними для стрільби.Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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