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Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси

Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси
У жителя селищі Локачі вилучили 33 набої калібру 5,45 мм.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У січні на вулиці в селищі Локачі дільничні офіцери поліції вилучили у жителя цього ж району 33 набої калібру 5,45 мм. Поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направили на дослідження.

Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є боєприпасами придатними для стрільби.

Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: поліція, набої, Волинь
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