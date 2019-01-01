Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:08
1 лютого 2019 року відзначається день Святого Макарія Весноуказателя.
Він був настоятелем монастиря, являючи собою благочестя, християнську лагідність та смиренність, - повідомляє 24 канал.
Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.
Народні прикмети на 1 лютого
– Морозний день – буде спекотне літо.
– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.
– Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.
Що можна робити 1 лютого
1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі.
2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
Що не можна робити 1 лютого
1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.
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Він був настоятелем монастиря, являючи собою благочестя, християнську лагідність та смиренність, - повідомляє 24 канал.
Сьогоднішня погода свідчитиме про те, яким буде увесь місяць лютий.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро, Федір.
Народні прикмети на 1 лютого
– Морозний день – буде спекотне літо.
– На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
– Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.
– Уніч на 1 лютого сняться віщі сни, багато з яких здійснюються вже наступного дня.
Що можна робити 1 лютого
1. Чаювання на Макарія дозволить позбутися болю в животі.
2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.
3. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
Що не можна робити 1 лютого
1. Не рекомендується на Макарія займатися важкою фізичною працею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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