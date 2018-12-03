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Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру

Шукають тіло пенсіонера, який втопився у луцькому Стиру
У Луцькуна центральному пляжі досі шукають тіло пенсіонера.

Нагадаємо, що 31 січня потонув чоловік, - інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Для проведення пошукових робіт на місце події виїхала група водолазно-рятувальних робіт.

Для пошуків чоловіка залучили 8 чоловік особового складу групи, дві одиниці техніки. П’ятеро водолазів почергово у спеціальному спорядженні здійснюють занурення під кригу, де обстежують дно акваторії пляжу та дно річки вниз по течії.

Всього за добу обстежено 900 метрів квадратних дна річки та берегу.

Пошукові роботи тривають і сьогодні.

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Теги: Луцьк, тіло, пенсіонер
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