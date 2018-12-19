Наша ціль – у максимально короткий проміжок часу знайти роботу, – керівник волинського центру зайнятості

Керівник Волинського обласного центру зайнятостірозповів про основні досягнення у 2018 році.Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції в «Адреналін сіті».За словами Романа Романюка, саме «Адреналін сіті» - один із потужних роботодавців області, які люб’язно погодилися організувати зустріч.«Потрібно відмовлятися від кабінетних зустрічей. Обговорення важливих питань може бути й цікавим», - каже він.Керівник Волинського обласного центру зайнятості розповів про досягнення 2018 року. У 2017 році були працевлаштованими 366 тисяч жителів краю, що майже 49 % від загальної чисельності, у 2018 році відбулося зростання майже на відсоток і на вересень ця цифра склала 371 тисячу.Щодо зареєстрованих безробітних і кількості вакансій, то є зменшення на 4,2 %. Це зумовлено тим, що центр зайнятості максимально оперативно працевлаштовує людей. Кількість актуальних вакансій зросла у порівнянні з попереднім роком на 400 і нині їх є 2600. Середній розмір допомоги також збільшився і становить 2577 гривень, середній розмір заробітної плати – 5460 гривень.«Дуже складно знайти кваліфікованого робітника на мінімальну заробітну плату. Молоді працівники не можуть працювати за такі гроші, адже їм не вистачає на потреби. Нам вдалося підштовхнути роботодавців до збільшення на 33 %», - зауважив Роман Романюк.27,5 тисячі людей вдалося прилаштувати на роботу у 2018 році, із них оперативно – майже 61 %. При цьому у середньому в Україні працевлаштовують працівників у короткий проміжок часу – біля 50 %.«Ми ставимо за ціль у максимально короткий проміжок часу працевлаштувати і до надання статусу безробітного знайти людям роботу», - відзначив керівник ВОЦЗ.