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На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому

На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому
Волинській правоохоронці розшукують уродженця Херсонської області, жителя Любомля Ольховського Віктора Миколайовича.

Чоловікові 48 років. Він зник ще 28 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Волинянин пішов із дому й не повернувся. Місце його перебування не відоме.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка стосується розшукуваного чоловіка у Любомлський відділ поліції за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 3. Номери телефонів: 03377-2-45-52 або на екстрену лінію «102».
На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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