На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому
Сьогодні, 11:38
Волинській правоохоронці розшукують уродженця Херсонської області, жителя Любомля Ольховського Віктора Миколайовича.
Чоловікові 48 років. Він зник ще 28 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Волинянин пішов із дому й не повернувся. Місце його перебування не відоме.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка стосується розшукуваного чоловіка у Любомлський відділ поліції за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 3. Номери телефонів: 03377-2-45-52 або на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловікові 48 років. Він зник ще 28 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Волинянин пішов із дому й не повернувся. Місце його перебування не відоме.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка стосується розшукуваного чоловіка у Любомлський відділ поліції за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 3. Номери телефонів: 03377-2-45-52 або на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поїзд, який їздив до Польщі через Волинь, відправили на ремонт
Сьогодні, 11:48
Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
Сьогодні, 11:44
На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому
Сьогодні, 11:38
На Волині більшість безробітних мають вищу освіту
Сьогодні, 11:33
Наша ціль – у максимально короткий проміжок часу знайти роботу, – керівник волинського центру зайнятості
Сьогодні, 11:32
Медіа