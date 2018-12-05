На Волині розшукують чоловіка, який зник місяць тому

Ольховського Віктора Миколайовича.



Чоловікові 48 років. Він зник ще 28 грудня, – повідомили у прес-службі



Волинянин пішов із дому й не повернувся. Місце його перебування не відоме.



Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка стосується розшукуваного чоловіка у Любомлський відділ поліції за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 3. Номери телефонів: 03377-2-45-52 або на екстрену лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинській правоохоронці розшукують уродженця Херсонської області, жителя ЛюбомляЧоловікові 48 років. Він зник ще 28 грудня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Волинянин пішов із дому й не повернувся. Місце його перебування не відоме.Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, яка стосується розшукуваного чоловіка у Любомлський відділ поліції за адресою: м. Любомль вул. Володимирська, 3. Номери телефонів: 03377-2-45-52 або на екстрену лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію