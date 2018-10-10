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Поїзд, який їздив до Польщі через Волинь, відправили на ремонт

Поїзд, який їздив до Польщі через Волинь, відправили на ремонт
Тимчасово припинили курсування поїзда “Здолбунів — Хелм”, який їздив через Волинь.

Про це повідомляє Кордон.

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Так, 13 лютого тимчасово припиняється курсування поїзда сполученням “Здолбунів — Хелм”.

Причина, як повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, — плановий ремонт потяга.

Про відновлення руху повідомлять додатково.

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Теги: поїзд, ремонт, Хелм
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