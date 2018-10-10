Поїзд, який їздив до Польщі через Волинь, відправили на ремонт
Сьогодні, 11:48
Тимчасово припинили курсування поїзда “Здолбунів — Хелм”, який їздив через Волинь.
Про це повідомляє Кордон.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лише дві хвилини на посадку в Ягодині: як курсує потяг «Здолбунів–Хелм»
Так, 13 лютого тимчасово припиняється курсування поїзда сполученням “Здолбунів — Хелм”.
Причина, як повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, — плановий ремонт потяга.
Про відновлення руху повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Кордон.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лише дві хвилини на посадку в Ягодині: як курсує потяг «Здолбунів–Хелм»
Так, 13 лютого тимчасово припиняється курсування поїзда сполученням “Здолбунів — Хелм”.
Причина, як повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, — плановий ремонт потяга.
Про відновлення руху повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр
Сьогодні, 12:01
На трасі у Кременчуці знайшли автівку з вбитим бізнесменом
Сьогодні, 11:48
Поїзд, який їздив до Польщі через Волинь, відправили на ремонт
Сьогодні, 11:48
Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
Сьогодні, 11:44
Медіа