На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей
Сьогодні, 11:54
Завдяки новій послузі, що діє у Волинському обласному центрі зайнятості, - рекрутингу, вдалося працевлаштувати 480 людей.
Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, із середини 2018 року у центрі зайнятості дає нова послуга – послуга рекрутингу.
«Для того, щоб задовольнити потребу роботодавців колишніх інструментів вже недостатньо. Специфіка рекрутингу – праця з незайнятим населенням. Спеціалісти шукають працівників, використовуючи усі сервіси – від соцмереж до газет», - поділився він.
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Очільник центру зайнятості повідомив, що відділ рекрутингу працює у Луцькому міському центрі зайнятості, сектори – у ковельському та волинському.
Загалом 509 роботодавців скористалися послугою рекрутингу за півроку.
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Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, із середини 2018 року у центрі зайнятості дає нова послуга – послуга рекрутингу.
«Для того, щоб задовольнити потребу роботодавців колишніх інструментів вже недостатньо. Специфіка рекрутингу – праця з незайнятим населенням. Спеціалісти шукають працівників, використовуючи усі сервіси – від соцмереж до газет», - поділився він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Флористи, перукарі та кухарі: кого на Волині шукають роботодавці
Очільник центру зайнятості повідомив, що відділ рекрутингу працює у Луцькому міському центрі зайнятості, сектори – у ковельському та волинському.
Загалом 509 роботодавців скористалися послугою рекрутингу за півроку.
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