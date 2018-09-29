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На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей

На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей
Завдяки новій послузі, що діє у Волинському обласному центрі зайнятості, - рекрутингу, вдалося працевлаштувати 480 людей.

Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».

За словами Романа Романюка, із середини 2018 року у центрі зайнятості дає нова послуга – послуга рекрутингу.

«Для того, щоб задовольнити потребу роботодавців колишніх інструментів вже недостатньо. Специфіка рекрутингу – праця з незайнятим населенням. Спеціалісти шукають працівників, використовуючи усі сервіси – від соцмереж до газет», - поділився він.

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Очільник центру зайнятості повідомив, що відділ рекрутингу працює у Луцькому міському центрі зайнятості, сектори – у ковельському та волинському.

Загалом 509 роботодавців скористалися послугою рекрутингу за півроку.

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Теги: робота, працевлаштування, Волинь
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