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У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр

У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр
У Луцьку гостро стоїть питання підбору медперсоналу у перинатальний центр.

Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».

Роман Романюк повідомив, що найчастіше в області роботодавці шукають водіїв, продавців продовольчих товарів, офіціантів, кухарів, машиністів, вчителів, верстатників, продавців, укладальників, пакувальників, швачок, медсестер.

«У Луцьку дуже гостро стоїть питання відкриття перинатального центру і там потрібно приблизно 300 медичних працівників, зокрема, медсестер. Ми працюємо над цим питанням, але не все так легко», - додав керівник ВОЦЗ.

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Теги: медсестра, Луцьк, перинатальний, робота
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