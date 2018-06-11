У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр





Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».



Роман Романюк повідомив, що



«У Луцьку дуже гостро стоїть питання відкриття перинатального центру і там потрібно приблизно 300 медичних працівників, зокрема, медсестер. Ми працюємо над цим питанням, але не все так легко», - додав керівник ВОЦЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку гостро стоїть питання підбору медперсоналу у перинатальний центр.Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятостіу «Адреналін сіті».Роман Романюк повідомив, що найчастіше в області роботодавці шукають водіїв, продавців продовольчих товарів, офіціантів , кухарів, машиністів, вчителів, верстатників, продавців, укладальників, пакувальників, швачок, медсестер.«У Луцьку дуже гостро стоїть питання відкриття перинатального центру і там потрібно приблизно 300 медичних працівників, зокрема, медсестер. Ми працюємо над цим питанням, але не все так легко», - додав керівник ВОЦЗ.

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