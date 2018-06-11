У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр
Сьогодні, 12:01
У Луцьку гостро стоїть питання підбору медперсоналу у перинатальний центр.
Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
Роман Романюк повідомив, що найчастіше в області роботодавці шукають водіїв, продавців продовольчих товарів, офіціантів, кухарів, машиністів, вчителів, верстатників, продавців, укладальників, пакувальників, швачок, медсестер.
«У Луцьку дуже гостро стоїть питання відкриття перинатального центру і там потрібно приблизно 300 медичних працівників, зокрема, медсестер. Ми працюємо над цим питанням, але не все так легко», - додав керівник ВОЦЗ.
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Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
Роман Романюк повідомив, що найчастіше в області роботодавці шукають водіїв, продавців продовольчих товарів, офіціантів, кухарів, машиністів, вчителів, верстатників, продавців, укладальників, пакувальників, швачок, медсестер.
«У Луцьку дуже гостро стоїть питання відкриття перинатального центру і там потрібно приблизно 300 медичних працівників, зокрема, медсестер. Ми працюємо над цим питанням, але не все так легко», - додав керівник ВОЦЗ.
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