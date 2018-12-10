Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині

У селищі Луків, що на Волині, зніматимуть випуск містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси».Про це повідомили у прес-службі телеканалу СТБ.«3 лютого в 19:00 на телеканалі СТБ вийде прем'єрний випуск містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси». Кращі ясновидці країни -та- проведуть одне з найзагадковіших розслідувань за всю історію проекту!» – йдеться у повідомленні.Трійка екстрасенсів спробує розгадати таємницю смерті принцеси Діани. Що насправді сталося з тілом Леді Ді та при чому тут звичайна сім'я з Волині – все це стане відомо вже в неділю.За допомогою до екстрасенсів звернетьсяз селища Луків Волинської області. Жінка впевнена, що в своєму житті вона встигла все: вийти заміж за коханого чоловіка Богдана, разом побудувати будинок, купити автомобіль і народити трьох чарівних дітей - два сини і дочка.Однак кожен день Тетяна прокидається з думкою про те, що скоро втратить своїх рідних. Жінка вважає, що її дітей і улюбленого на той світ хоче забрати покійний брат чоловіка, який за дивних обставин помер півроку тому.«Більш того, після похорону покійний почав приходити уві сні до Богдана і кликати його на той світ. Незабаром чоловік Тетяни дійсно виявився на межі життя і смерті! Останньою краплею для сім'ї стало те, що брат Богдана прийшов уві сні і до старшого сина Тетяни, п'ятнадцятирічному Денису. Після цього у дитини стався дивний напад. Крім того, уві сні помер дядько повідомив хлопчикові, що незабаром його не стане», – пишуть у прес-релізі.За розслідування цієї справи візьмуться одні з найсильніших експертів проекту з трьох країн – азербайджанський екстрасенс, українська ясновидицята британський медіум«Як тільки медіум почне працювати з фотографією сім'ї Тетяни, трапиться дивовижне – до Анни з'явиться дух принцеси Діани!» – повідомили у прес-службі СТБ.«Вона сказала: «Та, кому ти хочеш допомогти, страждає через те, що і я»», – повідомила медіум.Як відомо, принцеса Уельська загинула більше двадцяти років тому в результаті автокатастрофи в Парижі. Її усипальниця знаходиться в Великобританії в родинному маєтку Спенсерів, в Нортгемптонширі.«Не менш приголомшливим стане те, що уві сні до Хаяла Алекперова прийде дух болгарської ясновидиці Ванги, яка свого часу напророкувала смерть принцеси Діани», – зазначають у прес-службі.«Вона приснилася мені вперше в житті! І сказала дивну фразу: «Розкрий таємницю маленької дівчинки! Її секрет несе смерть!»- відзначить Хаял Алекперов.Як трактувати сон екстрасенса, про яку таємницю маленької дівчинки йдеться і як пов'язані історії принцеси Уельської і звичайної жінки з Волині, можна буде дізнатися цієї неділі о 19:00 на телеканалі СТБ.