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Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині

Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині
У селищі Луків, що на Волині, зніматимуть випуск містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси».

Про це повідомили у прес-службі телеканалу СТБ.

«3 лютого в 19:00 на телеканалі СТБ вийде прем'єрний випуск містичного реаліті «Слідство ведуть екстрасенси». Кращі ясновидці країни - Хаял Алекперов, Олена Курилова та Анна Гальерс - проведуть одне з найзагадковіших розслідувань за всю історію проекту!» – йдеться у повідомленні.

Трійка екстрасенсів спробує розгадати таємницю смерті принцеси Діани. Що насправді сталося з тілом Леді Ді та при чому тут звичайна сім'я з Волині – все це стане відомо вже в неділю.

За допомогою до екстрасенсів звернеться Тетяна Систалюк з селища Луків Волинської області. Жінка впевнена, що в своєму житті вона встигла все: вийти заміж за коханого чоловіка Богдана, разом побудувати будинок, купити автомобіль і народити трьох чарівних дітей - два сини і дочка.

Однак кожен день Тетяна прокидається з думкою про те, що скоро втратить своїх рідних. Жінка вважає, що її дітей і улюбленого на той світ хоче забрати покійний брат чоловіка, який за дивних обставин помер півроку тому.

«Більш того, після похорону покійний почав приходити уві сні до Богдана і кликати його на той світ. Незабаром чоловік Тетяни дійсно виявився на межі життя і смерті! Останньою краплею для сім'ї стало те, що брат Богдана прийшов уві сні і до старшого сина Тетяни, п'ятнадцятирічному Денису. Після цього у дитини стався дивний напад. Крім того, уві сні помер дядько повідомив хлопчикові, що незабаром його не стане», – пишуть у прес-релізі.

За розслідування цієї справи візьмуться одні з найсильніших експертів проекту з трьох країн – азербайджанський екстрасенс Хаял Алекперов, українська ясновидиця Олена Курилова та британський медіум Анна Гальерс.

«Як тільки медіум почне працювати з фотографією сім'ї Тетяни, трапиться дивовижне – до Анни з'явиться дух принцеси Діани!» – повідомили у прес-службі СТБ.

«Вона сказала: «Та, кому ти хочеш допомогти, страждає через те, що і я»», – повідомила медіум.

Як відомо, принцеса Уельська загинула більше двадцяти років тому в результаті автокатастрофи в Парижі. Її усипальниця знаходиться в Великобританії в родинному маєтку Спенсерів, в Нортгемптонширі.

«Не менш приголомшливим стане те, що уві сні до Хаяла Алекперова прийде дух болгарської ясновидиці Ванги, яка свого часу напророкувала смерть принцеси Діани», – зазначають у прес-службі.

«Вона приснилася мені вперше в житті! І сказала дивну фразу: «Розкрий таємницю маленької дівчинки! Її секрет несе смерть!»- відзначить Хаял Алекперов.

Як трактувати сон екстрасенса, про яку таємницю маленької дівчинки йдеться і як пов'язані історії принцеси Уельської і звичайної жінки з Волині, можна буде дізнатися цієї неділі о 19:00 на телеканалі СТБ.
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині
Принцеса Діана явилася екстрасенсам, коли ті розплутували справу на Волині

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Теги: Волинь, екстрасенс, СТБ, реаліті, шоу
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