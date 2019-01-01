На День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштують розважальну програму*
Сьогодні, 18:18
Хочете, щоб цього року святкування Дня закоханих минуло незвично?
Запрошуємо на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари.
Серед закоханих ми розіграємо сертифікат на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».
Більше деталей за телефоном 067 33 45 085
Кохайте, і будьте коханими! Оригінальність святкування з боулінг-клубом «StrikeCity» Вам гарантована!
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Запрошуємо на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари.
Серед закоханих ми розіграємо сертифікат на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».
Більше деталей за телефоном 067 33 45 085
Кохайте, і будьте коханими! Оригінальність святкування з боулінг-клубом «StrikeCity» Вам гарантована!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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