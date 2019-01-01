На День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity» влаштують розважальну програму*

Хочете, щоб цього року святкування Дня закоханих минуло незвично?Запрошуємо на розважальну програму 14 лютого о 20:00 у боулінг-клуб «StrikeCity». На вас чекає нереально крута вечірка та подарунки для кожної пари.Серед закоханих ми розіграємо сертифікат на романтичну вечерю на двох. Зробіть цей день особливим з боулінг-клубом «StrikeCity», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity».Більше деталей за телефоном 067 33 45 085Кохайте, і будьте коханими! Оригінальність святкування з боулінг-клубом «StrikeCity» Вам гарантована!