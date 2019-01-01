З початку року з боржників Волині «витрусили» майже 5 мільйонів гривень аліментів
Сьогодні, 12:37
На Волині з початку року з боржників аліментів стягнули майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління юстиції у Волинській області.
Так, з початку 2019 року державні виконавці юстиції Волині з початку року на користь дітей стягнули 4 947 855 гривень аліментів.
"Друзі! Завдяки ефективній роботі державних виконавців юстиції Волині з початку року на користь дітей було стягнуто 4 947 855 грн аліментів. Приємно виконувати роботу задля захисту прав маленьких громадян та бачити позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Захищаймо права дітей разом!" - поділився очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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Про це повідомили у прес-службі Головного управління юстиції у Волинській області.
Так, з початку 2019 року державні виконавці юстиції Волині з початку року на користь дітей стягнули 4 947 855 гривень аліментів.
"Друзі! Завдяки ефективній роботі державних виконавців юстиції Волині з початку року на користь дітей було стягнуто 4 947 855 грн аліментів. Приємно виконувати роботу задля захисту прав маленьких громадян та бачити позитивну динаміку у сплаті аліментів.
Захищаймо права дітей разом!" - поділився очільник юстиції Волині Антон Кустик.
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