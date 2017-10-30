Голови ОТГ заснували «Волинську економічну лігу». ФОТО

Голови об'єднаних територіальних громад області заснували «Волинську економічну лігу».Сьогодні ж, 1 лютого, на установчих зборах, що відбулися у художньому музеї Луцького замку, урочисто підписали Засновницький договір, обрали керівництво та символіку.Для початку обрали голову новоствореної організації. Одноголосно підтримали кандидатуру Любешівського селищного голови. Натомість секретарем стала голова Жидичинської ОТГ. Окрім того, до складу керівництва Асоціації увійшли також голова Боратинської ОТГта голова Люблинецької ОТГВизначили і місце розташування Асоціації – це село Підгайці, вулиця Шкільна, 30.На заході були також присутні і представники виконавчої гілки влади, з якою планує співпрацювати новостворена Ліга, а саме – керівник патронатної служби облдержадміністраціїта заступник голови обласної державної адміністраціїОкрім установчих моментів, на зборах презентували стратегічну мету створення Асоціації. На заході йшлося про те, що «Волинська економічна ліга» створена на основі партнерства між об’єднаними територіальними громадами Волинської області з метою визначення та комплексного вирішення проблем розвитку Волинської області. На старті Асоціації – керівники 12-ти об`єднаних територіальних громад, які об’єдналися для розробки спільної стратегії економічного розвитку. Опісля до «Волинської економічної ліги» зможуть долучитися усі бажаючі громади."Ми засновуємо сталу демократичну інституцію, що ефективно представлятиме інтереси всіх об`єднаних громад на всіх рівнях та виконуватиме функції експертно-аналітичного центру соціально-економічного розвитку ОТГ області. Ми є першовідкривачами у реформі децентралізації. Нашим громадам передані значні повноваження, а тому на перших етапах становлення ОТГ потрібно було налагодити ефективну систему управління та налагодити прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. І не зважаючи на всі труднощі, які виникають під час розвитку новостворених ОТГ вважаю, що реформа децентралізації – найуспішніша в Україні. Це підтверджують й авторитетні міжнародні експерти, й жителі громад, які вже відчули на собі всі переваги об`єднання", – зауважив обраний голова новоствореної організації Олег Кух.За його словами, майбутня організація – це платформа, на якій кожен з її членів має право голосу і можливість представляти інтереси своєї громади.Експерт з економічного розвитку, а за сумісництвом і виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Волинської області «Волинська економічна ліга»зауважив, що ВЕЛ – це перша в Україні організація такого типу. Він зауважив, що вона аполітична та стосується лише розвитку громад."Спільно з головами ОТГ ми напрацювали стратегічні пріоритети Асоціації. Ця структура планує базуватися на трьох китах. Перший – це лобіювання та представлення інтересів місцевого самоврядування на різних рівнях. Другим китом «Волинської економічної ліги» ми визначили – сприяння сталому економічному розвитку наших громад. Організація стане «банком знань» наших громад. А третій кит – муніципальна співпраця. Співпраця громад між собою, з іншими Асоціаціями, народними депутатами", – повідомив Анатолій Банера.Варто зазначити, що наразі в Асоціацію органів місцевого самоврядування Волинської області вступили 12 ОТГ, представлені керівниками громад. А саме: Боратинська ОТГ (голова – Сергій Яручик), Підгайцівська ОТГ (голова –), Липинська ОТГ (голова –), Любешівська ОТГ (голова – Олег Кух), Устилузька ОТГ (голова –), Люблинецька ОТГ (голова –), Торчинська ОТГ (голова –), Жидичинська ОТГ (голова –), Прилісненська ОТГ (голова –), Вишнівська ОТГ (голова –), Колодяжненська ОТГ (голова –), Заболоттівська ОТГ (голова –).Утім, «Волинська економічна ліга» сподівається на активну участь усіх органів місцевого самоврядування.