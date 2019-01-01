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Дуже сніжний та з морозами до -30°: народний синоптик розповів, яким буде останній місяць зими

Дуже сніжний та з морозами до -30°: народний синоптик розповів, яким буде останній місяць зими
Синоптик зазначив, що місяць буде сніжним – снігопади прогнозуються 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 лютого.

Погода в Україні в лютому буде змінюватися від 30-градусних морозів до короткострокових відлиг з мокрим снігом, стверджує народний синоптик Леонід Горбань, - повідомляє Уніан з посиланням на Обозреватель.

Синоптик зазначив, що місяць буде сніжним – снігопади прогнозуються 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 лютого.

За прогнозом Горбаня, нинішня плюсова температура збережеться до 4 лютого – удень +1... +2, вночі -2... -1.

"А з 4 по 12 лютого починається справжня зима. Поступово і дуже різко з 5 лютого йде пониження температур -14... -8, буде доходити до -25... -20. За північним областям може сягати 8-10 лютого до -30", – сказав синоптик.

Горбань повідомив, що з 14 по 16 лютого очікуються великі перепади атмосферного тиску: "Буде потепління, притому настільки різке, перехід від -20... -15 до -3... -1. Денна температура -2... -1. А починаючи з 17 лютого, морози -7... -4".

В кінці місяця, за його словами, буде відлига, сніг з дощем 26-27 лютого.

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Теги: погода, прогноз
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