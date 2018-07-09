У місті на Волині «обчистили» квартиру
Сьогодні, 13:13
У Володимирі-Волинському на вулиці Поліської Січі обікрали квартиру.
Про це повідомили у поліції, - пише Буг.
Інцидент трапився орієнтовно з 7-ої ранку до 13:30 31-го січня. Про крадіжку повідомила у поліцію жінка 1969-го року народження.
З її квартири вкрали кошти у сумі 100 злотих, 50 доларів та 20 євро. Злодії підібрали ключ до помешкання.
Проводяться розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у поліції, - пише Буг.
Інцидент трапився орієнтовно з 7-ої ранку до 13:30 31-го січня. Про крадіжку повідомила у поліцію жінка 1969-го року народження.
З її квартири вкрали кошти у сумі 100 злотих, 50 доларів та 20 євро. Злодії підібрали ключ до помешкання.
Проводяться розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розповіли про махінації екс-очільника «Волинського облавтодору»
Сьогодні, 13:20
У місті на Волині «обчистили» квартиру
Сьогодні, 13:13
Дуже сніжний та з морозами до -30°: народний синоптик розповів, яким буде останній місяць зими
Сьогодні, 13:08
Медіа