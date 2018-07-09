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У місті на Волині «обчистили» квартиру

У місті на Волині «обчистили» квартиру
У Володимирі-Волинському на вулиці Поліської Січі обікрали квартиру.

Про це повідомили у поліції, - пише Буг.

Інцидент трапився орієнтовно з 7-ої ранку до 13:30 31-го січня. Про крадіжку повідомила у поліцію жінка 1969-го року народження.

З її квартири вкрали кошти у сумі 100 злотих, 50 доларів та 20 євро. Злодії підібрали ключ до помешкання.

Проводяться розшукові дії.

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Теги: крадіжка, кримінал, Володимир-Волинський
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