Розповіли про махінації екс-очільника «Волинського облавтодору»





Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



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Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про



Посадовець, достовірно знаючи про те, що попередній директор облавтодору у порушення вимог чинного законодавства уклав договір поставки паливно-мастильних матеріалів на завідомо невигідних для підприємства умовах, у листопаді 2013 року з корисливих мотивів підписав із приватним підприємством «Айслаг» додаткову угоду без номеру, відповідно до якої строк дії цього договору продовжив до березня 2016 року.



У подальшому, за умовами основного договору з урахуванням внесених додатковими угодами змін, постачальник нарахував шрафні санкції ДП «Волинський облавтодор» в розмірі понад 2,6 млн грн за несвоєчасне виконання зобов’язань із оплати поставленого товару, внаслідок чого державному підприємству було завдано збитків на вказану суму (діями саме підозрюваного – на суму понад 1,8 млн. грн., інші збитки завдані діями його попередника, якому також уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину).



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"Зауважимо, що посадовець, маючи фінансову можливість здійснити перерахунок коштів за надані товарно-матеріальні цінності, проводив розрахунки із іншими суб’єктами господарювання, чим умисно створив прострочення виконання зобов’язань перед поставщиком та протиправно домігся нарахуванню штрафних санкцій в користь цієї юридичної особи", -йдеться у повідомленні.



Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишнього директора Державного підприємства «Волинський облавтодор» підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про зловживання екс-директором Державного підприємства «Волинський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.Посадовець, достовірно знаючи про те, що попередній директор облавтодору у порушення вимог чинного законодавства уклав договір поставки паливно-мастильних матеріалів на завідомо невигідних для підприємства умовах, у листопаді 2013 року з корисливих мотивів підписав із приватним підприємством «Айслаг» додаткову угоду без номеру, відповідно до якої строк дії цього договору продовжив до березня 2016 року.У подальшому, за умовами основного договору з урахуванням внесених додатковими угодами змін, постачальник нарахував шрафні санкції ДП «Волинський облавтодор» в розмірі понад 2,6 млн грн за несвоєчасне виконання зобов’язань із оплати поставленого товару, внаслідок чого державному підприємству було завдано збитків на вказану суму (діями саме підозрюваного – на суму понад 1,8 млн. грн., інші збитки завдані діями його попередника, якому також уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину)."Зауважимо, що посадовець, маючи фінансову можливість здійснити перерахунок коштів за надані товарно-матеріальні цінності, проводив розрахунки із іншими суб’єктами господарювання, чим умисно створив прострочення виконання зобов’язань перед поставщиком та протиправно домігся нарахуванню штрафних санкцій в користь цієї юридичної особи", -йдеться у повідомленні.Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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