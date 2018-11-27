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Розповіли про махінації екс-очільника «Волинського облавтодору»

Розповіли про махінації екс-очільника «Волинського облавтодору»
Колишнього директора Державного підприємства «Волинський облавтодор» підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

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Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про зловживання екс-директором Державного підприємства «Волинський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «ДАК «Автомобільні дороги України» службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Посадовець, достовірно знаючи про те, що попередній директор облавтодору у порушення вимог чинного законодавства уклав договір поставки паливно-мастильних матеріалів на завідомо невигідних для підприємства умовах, у листопаді 2013 року з корисливих мотивів підписав із приватним підприємством «Айслаг» додаткову угоду без номеру, відповідно до якої строк дії цього договору продовжив до березня 2016 року.

У подальшому, за умовами основного договору з урахуванням внесених додатковими угодами змін, постачальник нарахував шрафні санкції ДП «Волинський облавтодор» в розмірі понад 2,6 млн грн за несвоєчасне виконання зобов’язань із оплати поставленого товару, внаслідок чого державному підприємству було завдано збитків на вказану суму (діями саме підозрюваного – на суму понад 1,8 млн. грн., інші збитки завдані діями його попередника, якому також уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину).

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"Зауважимо, що посадовець, маючи фінансову можливість здійснити перерахунок коштів за надані товарно-матеріальні цінності, проводив розрахунки із іншими суб’єктами господарювання, чим умисно створив прострочення виконання зобов’язань перед поставщиком та протиправно домігся нарахуванню штрафних санкцій в користь цієї юридичної особи", -йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: Волинський облавтодор, прокуратура, махінації
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