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300 днів на посаді: Олександр Савченко назвав ТОП-3 своїх досягнень

300 днів на посаді: Олександр Савченко назвав ТОП-3 своїх досягнень
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко вже попрацював на Волині три сотні днів.

Губернатор ж виділив три найважливіші результати своєї роботи, які вдалося досягти на посаді голови ОДА, - йдеться в інтерв'ю Першому.

Він зауважив, що говорити саме про "його" досягнення – не коректно, адже ж він не особисто їх домігся, а з колективом, який очолює.

З тих позитивних зрушень, які відбувалися в області останнім часом, йому важко виділити основні. Все ж пріоритетними назвав три:

"Перше – це успіхи проекту Світового банку і Міністерства охорони здоров’я «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», який реалізовується на Волині. Не всі знають, але сьогодні у нашій області роблять такі операції на серці, які ще донедавна могли проводити лише у столиці.

Друге, напевно, це каналізування Шацького комплексу озер. Це те, що мені найбільше боляче… Коли я прийшов на Волинь, тут не працювала жодна екологічна програма. Ми підготували і прийняли ці програми, попрацювавши з облрадою.

А третє… Ну, давайте назву те, що ми провели реформи відповідно до нових положень про держслужбу. Відтак, у нас створений, зокрема, департамент будівництва, який відповідає за будівництво і будинків, і доріг. Раніше дорогами чомусь займалося управління транспорту. Виходило, що в УКБ був свій технагляд за будівництвом, і там паралельно була теж структура технагляду – це нераціонально, тому ми це все поєднали. Принагідно згадаю про ряд великих будівельних проектів, які вдалося завершити на Волині..."

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Теги: Олександр Савченко, досягнення, підсумки
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