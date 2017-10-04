Проблему черг до жіночих туалетів хочуть вирішити на державному рівні





У Міністерстві регіонального будівництва України переконані, що завдяки збільшенню кількості "жіночих" кабінок у вбиральнях громадських місць або держустанов пропускна здатність жіночих туалетів зросте вдвічі, - пише



Відповідні зміни планують внести до Державних будівельних норм, чим Кабінет міністрів зможе зобов'язати власників та орендарів самостійно збільшувати кількість туалетів. Про це повідомив заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.



"За даними досліджень, для відвідування туалетів жінкам потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам. Постійні черги: на вокзалі, в кафе, в кіно або театрі, в торговому центрі – всюди. Саме тому ми вирішили проаналізувати міжнародний досвід і спробувати вирішити цю проблему", – пояснює чиновник.



В Мінрегіонбуді впевнені, що таке рішення дозволить збільшити пропускну здатність жіночих туалетів удвічі.



Довідково:



Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти. Їх використовують при проектуванні та реконструкції будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення. Офіційний видавець більшості будівельних нормативів України – Мінрегіонбуд.



Однак варто зазначити, що в Україні, на жаль, не завжди дотримуються цих норм.

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