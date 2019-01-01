Розстріл подружжя біля суду у Миколаєві: несподівані факти трагедії

Герасим Багірянц, який стріляв, і вбиті Бєлови — далекі родичі.



Крім того, конфлікт через борг, який призвів до трагедії, був спровокований не миколаївським бізнесменом, а обманом сім'ї одеситів, - пише



Так, 30 вересня 2009 року Герасим Багірянц позичив у Михайла Бєлова 40 тисяч доларів США терміном на три роки. Бєлов погодився дати гроші "під відсотки" — 20% річних. Про те, що він позичив гроші, Багірянц написав розписку, яка залишилася у Бєлова.



Багірянц звернувся з таким делікатним проханням, бо вони були родичами: дочка Бєлових, Олександра проживає в США, виховує трьох дітей, а її чоловік є двоюрідним племінником Герасима Багірянца.



"До часу взаємини між двома сім'ями були чудовими: Багірянц називав Бєлових "Міша" і "Таня", вони його — "Гера". У світлі цих обставин прохання Гери до Міші позичити грошей для ведення бізнесу виглядає цілком нормально, по-родинному", — пише ЗМІ.



До вересня 2012 року Багірянц встиг віддати кредитору половину взятої в борг суми, плюс усі відсотки. У вересні 2012-го боржник і кредитор знову зустрілися, і Багірянц написав розписку на решту суми боргу — 20 тисяч доларів.



"При цьому — увага! — стару розписку, на 40 тисяч, написану у 2009 році, він у Бєлова НЕ ЗАБРАВ! Чому? А не надав значення. Скажете, таких наївних людей уже давно немає? Помиляєтеся — є, і чимало", — йдеться у статті.



Стверджується, що боржник продовжував справно, частинами, погашати борг, проте у 2013 році трапилося нещастя: в самому центрі Миколаєва, на виході з "ОТП-банку", на Герасима Багірянца було скоєно розбійний напад. Бандити із застосуванням зброї забрали у бізнесмена сумку, в якій було близько 100 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті. Сам Багірянц під час нападу отримав кульове поранення.



"Тут є одна деталь, що заслуговує на увагу. Друзі Багріянца розповіли, що напередодні отримання грошей у банку Герасим дзвонив в Одесу Бєлову. "Я завтра отримую сто тисяч доларів і готовий з тобою повністю розрахуватися", — повідомив він свого родича. А наступного дня стався напад. Друзі стверджують: Багірянц був упевнений, що "навів" на нього бандитів саме одеський родич", — пише видання.



Через НП виплати боргу на деякий час припинилися. А вже у 2016 році до Герасима Багірянца приїхали люди з Одеси, які показали Багірянцу рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва про стягнення з нього боргу у сумі близько 2,5 мільйона гривень (за чинним курсом на березень 2016 року — близько 90 тисяч доларів США). Як з'ясувалося, до позовної заяви Бєлова до суду було докладено обидві розписки: на 40 тисяч доларів від 30 вересня 2009 року і на 20 тисяч доларів від 30 вересня 2012 року плюс відсотки.



Після подібного повороту взаємини між двома сім'ями остаточно зіпсувалися. Багірянц повністю припинив будь-які виплати боргу Бєлову. Тому одесит написав заяву в Інгулський райвідділ поліції про невиконання рішення суду і домігся відкриття кримінального провадження. У серпні 2018 року Бєлов подав ще один позов до Ленінського районного суду — про визнання недійсними договорів дарування на обидва будинки, подаровані синам і дружині.



Нагадаємо, розстріляний біля будівлі Ленінського районного суду Миколаєва одесит Михайло Бєлов неодноразово казав слідчому поліції, що його хоче вбити Герасим Багірянц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. гучному вбивстві біля входу до Ленінського районного суду Миколаєва спливли неоднозначні факти. З'ясувалося, що, який стріляв, і вбиті— далекі родичі.Крім того, конфлікт через борг, який призвів до трагедії, був спровокований не миколаївським бізнесменом, а обманом сім'ї одеситів, - пише Обозреватель з посиланням на розслідування "Новини-N".Так, 30 вересня 2009 року Герасим Багірянц позичив у Михайла Бєлова 40 тисяч доларів США терміном на три роки. Бєлов погодився дати гроші "під відсотки" — 20% річних. Про те, що він позичив гроші, Багірянц написав розписку, яка залишилася у Бєлова.Багірянц звернувся з таким делікатним проханням, бо вони були родичами: дочка Бєлових, Олександра проживає в США, виховує трьох дітей, а її чоловік є двоюрідним племінником Герасима Багірянца."До часу взаємини між двома сім'ями були чудовими: Багірянц називав Бєлових "Міша" і "Таня", вони його — "Гера". У світлі цих обставин прохання Гери до Міші позичити грошей для ведення бізнесу виглядає цілком нормально, по-родинному", — пише ЗМІ.До вересня 2012 року Багірянц встиг віддати кредитору половину взятої в борг суми, плюс усі відсотки. У вересні 2012-го боржник і кредитор знову зустрілися, і Багірянц написав розписку на решту суми боргу — 20 тисяч доларів."При цьому — увага! — стару розписку, на 40 тисяч, написану у 2009 році, він у Бєлова НЕ ЗАБРАВ! Чому? А не надав значення. Скажете, таких наївних людей уже давно немає? Помиляєтеся — є, і чимало", — йдеться у статті.Стверджується, що боржник продовжував справно, частинами, погашати борг, проте у 2013 році трапилося нещастя: в самому центрі Миколаєва, на виході з "ОТП-банку", на Герасима Багірянца було скоєно розбійний напад. Бандити із застосуванням зброї забрали у бізнесмена сумку, в якій було близько 100 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті. Сам Багірянц під час нападу отримав кульове поранення."Тут є одна деталь, що заслуговує на увагу. Друзі Багріянца розповіли, що напередодні отримання грошей у банку Герасим дзвонив в Одесу Бєлову. "Я завтра отримую сто тисяч доларів і готовий з тобою повністю розрахуватися", — повідомив він свого родича. А наступного дня стався напад. Друзі стверджують: Багірянц був упевнений, що "навів" на нього бандитів саме одеський родич", — пише видання.Через НП виплати боргу на деякий час припинилися. А вже у 2016 році до Герасима Багірянца приїхали люди з Одеси, які показали Багірянцу рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва про стягнення з нього боргу у сумі близько 2,5 мільйона гривень (за чинним курсом на березень 2016 року — близько 90 тисяч доларів США). Як з'ясувалося, до позовної заяви Бєлова до суду було докладено обидві розписки: на 40 тисяч доларів від 30 вересня 2009 року і на 20 тисяч доларів від 30 вересня 2012 року плюс відсотки.Після подібного повороту взаємини між двома сім'ями остаточно зіпсувалися. Багірянц повністю припинив будь-які виплати боргу Бєлову. Тому одесит написав заяву в Інгулський райвідділ поліції про невиконання рішення суду і домігся відкриття кримінального провадження. У серпні 2018 року Бєлов подав ще один позов до Ленінського районного суду — про визнання недійсними договорів дарування на обидва будинки, подаровані синам і дружині.Нагадаємо, розстріляний біля будівлі Ленінського районного суду Миколаєва одесит Михайло Бєлов неодноразово казав слідчому поліції, що його хоче вбити Герасим Багірянц.

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