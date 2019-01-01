«Інвестор» підбив підсумки акції «Шукайте друга»*





Маркетолог Будівельної компанії Ірина Новосад розповіла, що над розробкою акції працювали багато людей, пише



«Напевне, ми вперше запускали таку довготривалу кампанію. Активна фаза припала на початок грудня, ми тоді готувалися до новорічно-різдвяних свят, адже саме в цей час люди максимально хочуть отримати якихось подарунків», – каже вона.



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За її словами, цю акцію автори ідеї спрямували на те, аби люди могли отримати побільше позитивних емоцій. А вже за її результатами зрозуміли, скільки лучан купили житло в «Інвестора» й скільки в них є друзів, яким вони порекомендували саме цю будівельну компанію. Адже, приймаючи важливі рішення, люди часто радяться зі своїми друзями та близькими. Особливо, якщо мова йде про купівлю житла.







Як зазначила маркетолог, в акції взяли участь усі ЖК компанії: «Парковий квартал», «Супернова», «Струмочок» та «Юпітер».



До слова, Ірина Новосад розповіла, що будівельна компанія «Інвестор» регулярно влаштовує акції, аби зробити купівлю житла вигіднішою.



«У момент, коли ви звертаєтеся до нас, обов’язково рекомендую розпитувати про акції, тому що вони завжди є. Адже ми маємо принцип робити класні пропозиції для наших клієнтів. Але є одне але – вони обмежені в часі. Люди, які думають, що сьогодні я відкладу це рішення, а прийду через місяць, розчаруються, бо за цей час буде або якась інша акція, або обраної квартири взагалі не буде», – наголошує Ірина.



Нагадаємо, скористалися порадою друзів дві ковельчанки, які купили квартири у ЖК



До слова, навіть за один день до завершення акції, клієнти будівельної компанії радять своїм близьким та знайомим купити класну квартиру в житлових комплексах «Інвестора». Відтак 30 січня власниця квартири у ЖК «Супернова» порадила своїй подрузі придбати житло в ЖК «Юпітер».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акція «Шукайте друга» від будівельної компанії «Інвестор» закінчилася. Чимало покупців, які порадили своїм друзям придбати житло від «Інвестора», отримали сертифікати на 5 тисяч гривень на купівлю техніки у «Фокстроті».Маркетолог Будівельної компаніїрозповіла, що над розробкою акції працювали багато людей, пише Район.Луцьк «Напевне, ми вперше запускали таку довготривалу кампанію. Активна фаза припала на початок грудня, ми тоді готувалися до новорічно-різдвяних свят, адже саме в цей час люди максимально хочуть отримати якихось подарунків», – каже вона.Читайте також: Акція від Будівельної компанії «Інвестор» набирає обертів За її словами, цю акцію автори ідеї спрямували на те, аби люди могли отримати побільше позитивних емоцій. А вже за її результатами зрозуміли, скільки лучан купили житло в «Інвестора» й скільки в них є друзів, яким вони порекомендували саме цю будівельну компанію. Адже, приймаючи важливі рішення, люди часто радяться зі своїми друзями та близькими. Особливо, якщо мова йде про купівлю житла.Як зазначила маркетолог, в акції взяли участь усі ЖК компанії: «Парковий квартал», «Супернова», «Струмочок» та «Юпітер».До слова, Ірина Новосад розповіла, що будівельна компанія «Інвестор» регулярно влаштовує акції, аби зробити купівлю житла вигіднішою.«У момент, коли ви звертаєтеся до нас, обов’язково рекомендую розпитувати про акції, тому що вони завжди є. Адже ми маємо принцип робити класні пропозиції для наших клієнтів. Але є одне але – вони обмежені в часі. Люди, які думають, що сьогодні я відкладу це рішення, а прийду через місяць, розчаруються, бо за цей час буде або якась інша акція, або обраної квартири взагалі не буде», – наголошує Ірина.Нагадаємо, скористалися порадою друзів дві ковельчанки, які купили квартири у ЖК «Парковий квартал» . Також в акції взяла участь популярна луцька інстаграм-блогерка Лєрка-Цукерка До слова, навіть за один день до завершення акції, клієнти будівельної компанії радять своїм близьким та знайомим купити класну квартиру в житлових комплексах «Інвестора». Відтак 30 січня власниця квартири у ЖК «Супернова» порадила своїй подрузі придбати житло в ЖК «Юпітер».Читати також: Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у проморолику

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