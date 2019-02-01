У магазині на Волині невідомі вкрали білизну
Сьогодні, 19:15
У магазині на Волині поцупили постільну білизну.
Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 31 січня надійшла заява про крадіжку, - передає Володимир Медіа.
До поліцейських звернулася працівниця магазину «Караван», що у Володимирі-Волинському на вулиці Поштовій.
"Рухаючись торговим залом, вона помітила відсутність одного комплекту постільної білизни. Вартість вкраденого становить 550 гривень", - пише видання.
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Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 31 січня надійшла заява про крадіжку, - передає Володимир Медіа.
До поліцейських звернулася працівниця магазину «Караван», що у Володимирі-Волинському на вулиці Поштовій.
"Рухаючись торговим залом, вона помітила відсутність одного комплекту постільної білизни. Вартість вкраденого становить 550 гривень", - пише видання.
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