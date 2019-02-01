У магазині на Волині невідомі вкрали білизну





Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 31 січня надійшла заява про крадіжку, - передає



До поліцейських звернулася працівниця магазину «Караван», що у Володимирі-Волинському на вулиці Поштовій.



"Рухаючись торговим залом, вона помітила відсутність одного комплекту постільної білизни. Вартість вкраденого становить 550 гривень", - пише видання.

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