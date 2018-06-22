вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що на Волині роблять безробітні

Що на Волині роблять безробітні
У 2018 році на Волині до громадських робіт залучили 2130 безробітних, на які витратили 2,4 мільйона гривень.

Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».

За словами Романа Романюка, цей вид робіт варто відрізняти від того, що зобов'язує суд.

"Це не виправні роботи. Безробітні перебувають у нас на обліку, але є потреба громади виконати щось: поприбирати територію, впорядкувати меморіальні комплекси тощо. Тож ми пропонуємо безробітним тимчасово попрацювати. Людина отримує за це винагороду і зберігає допомогу по безробіттю", - відзначив він.

Після виконання громадських робіт люди часто працевлаштовуються, адже на практиці показують свої вміння та навички.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: робота, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У магазині на Волині невідомі вкрали білизну
Сьогодні, 19:15
До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»
Сьогодні, 19:00
Що на Волині роблять безробітні
Сьогодні, 18:46
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Сьогодні, 18:43
Туман в Україні протримається до наступного тижня
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень
Сьогодні, 14:44
На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей На Волині завдяки рекрутингу працевлаштували майже півтисячі людей
Сьогодні, 11:54
На Волині не вистачає водіїв «швидких» На Волині не вистачає водіїв «швидких»
22 червень, 2018, 16:05
На Волині бракує робітників На Волині бракує робітників
22 січень, 2018, 22:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Епіфаній розказав про стосунки з Михаїлом після конкуренції за посаду очільника ПЦУ. ВІДЕО
Сьогодні, 19:46
 0
Проблему черг до жіночих туалетів хочуть вирішити на державному рівні
Сьогодні, 19:43
 0
Лучанка робить унікальні десерти, від яких не погладшаєш
Сьогодні, 19:31
 0
У магазині на Волині невідомі вкрали білизну
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8