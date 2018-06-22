Що на Волині роблять безробітні
Сьогодні, 18:46
У 2018 році на Волині до громадських робіт залучили 2130 безробітних, на які витратили 2,4 мільйона гривень.
Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, цей вид робіт варто відрізняти від того, що зобов'язує суд.
"Це не виправні роботи. Безробітні перебувають у нас на обліку, але є потреба громади виконати щось: поприбирати територію, впорядкувати меморіальні комплекси тощо. Тож ми пропонуємо безробітним тимчасово попрацювати. Людина отримує за це винагороду і зберігає допомогу по безробіттю", - відзначив він.
Після виконання громадських робіт люди часто працевлаштовуються, адже на практиці показують свої вміння та навички.
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Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, цей вид робіт варто відрізняти від того, що зобов'язує суд.
"Це не виправні роботи. Безробітні перебувають у нас на обліку, але є потреба громади виконати щось: поприбирати територію, впорядкувати меморіальні комплекси тощо. Тож ми пропонуємо безробітним тимчасово попрацювати. Людина отримує за це винагороду і зберігає допомогу по безробіттю", - відзначив він.
Після виконання громадських робіт люди часто працевлаштовуються, адже на практиці показують свої вміння та навички.
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