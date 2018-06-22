Що на Волині роблять безробітні

У 2018 році на Волині до громадських робіт залучили 2130 безробітних, на які витратили 2,4 мільйона гривень.Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятостіу «Адреналін сіті».За словами Романа Романюка, цей вид робіт варто відрізняти від того, що зобов'язує суд."Це не виправні роботи. Безробітні перебувають у нас на обліку, але є потреба громади виконати щось: поприбирати територію, впорядкувати меморіальні комплекси тощо. Тож ми пропонуємо безробітним тимчасово попрацювати. Людина отримує за це винагороду і зберігає допомогу по безробіттю", - відзначив він.Після виконання громадських робіт люди часто працевлаштовуються, адже на практиці показують свої вміння та навички.