У луцькій гімназії зібрали понад 30 тисяч гривень для хлопчика без ока

У Луцьку в гімназії №21 ім.М.Кравчука під час благодійної акції збирали гроші для трьох хворих діток.Про це у Facebook повідомила журналістка"Кілька днів тому Луцька гімназія №21 ім.М.Кравчука провела благодійну акцію, під час якої збирали кошти на допомогу трьом волинським діткам. Серед них і наш Арсен Васечко. В результаті ці творці див перерахували нам 31 000 гривень. Повірте, ваш вчинок це не просто фінансова допомога", - йдеться у повідомленні."Іноді доводиться чути нарікання на сучасну молодь, а я скажу, що ви просто супер! Ви - рівень, ви - приклад чуйності, взаємопідтримки, креативу. Сім'я Арсена молиться за кожного з вас і бажає гімназистам, їхнім батькам та педагогам міцного здоров'я і добра довіку. Коли Арсен повернувся з обстеження в німецькій клініці і довелося оголошувати збір коштів, ми ще не мали такої віри в людей. А нині серце розривається від вдячності кожному, хто не просто жалів, а підтримував конструктивно", - поділилася Оксана.