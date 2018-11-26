Рак грудей у чоловіків лікувати складніше, – волинський онкохірург





Чоловіки найбільше помирають від онкології легенів, а жінки – від раку грудей, - пишуть



Медики наголошують, що сучасні методи лікування дозволяють врятувати життя у третині випадків, головне – діагностувати онкохворобу на ранніх стадіях. Тому слід уважніше ставитися до власного здоров'я і регулярно проводити профілактичні обстеження.



Завідувач мамологічного відділення Волинського онкодиспансеру, онкохірург Володимир Федорчук зазначає, що в області щороку реєструють від 270 до 290 нових випадків захворювання на рак молочної залози (РМЗ). З них 3-5 випадків – у чоловіків.



Причому в чоловіків це захворювання протікає складніше і його важче лікувати. Та й прогнози значно гірші, ніж у жінок.



За словами Володимира Федорчука, в усьому світі онкологи не проводять скринінгу. До них потрапляють хворі з діагнозом, і завдання фахівців – ефективно лікувати таких пацієнтів. Нині відповідальність за ранню діагностику онкохвороб покладено передусім на сімейних лікарів. Вони – універсальні солдати, які мають потроху знати про все, щоб добре орієнтуватися, куди скерувати пацієнта (на дообстеження чи консультацію), а головне – зробити це вчасно. Вони ж мають проводити активну просвітницьку роботу серед населення, на їхніх плечах – і консультування хворих, і диспансеризація. Сімейний лікар має бути уважним до пацієнтів навіть тоді, коли вони ще самі не помічають хвороби.



Щоб волинянам було легше розібратися, яку допомогу можна отримати у реформованих медзакладах області, онкохірург підготував їм своєрідну пам’ятку.



Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), що надають первинну медичну допомогу



Основні завдання лікаря загальної практики/сімейної медицини (ЗПСМ), фельдшера, медичної сестри, які пройшли підготовку за фахом «Медсестринство в онкології»:



– вести реєстр жіночого населення, яке отримує допомогу лікаря ЗПСМ;



– заповнювати анамнестичну анкету всім жінкам, які отримують допомогу сімейного лікаря, з метою виявлення сімейного РМЗ;



– роз’яснювати жіночому населенню доцільність участі у скринінгу на РМЗ та залучати якомога більшу кількість жінок віком 50-69 років без скарг з боку МЗ та без генетичного ризику РМЗ до мамографії. Саме вік є найбільш важливим фактором ризику для більшості жінок;



– надавати інформацію усім жінкам щодо методики самообстеження МЗ, яке проводять щомісяця, починаючи з 20 років (на 7-14-й день циклу).



Лікар ЗПСМ, фельдшер, медсестра, яка пройшла спеціальну підготовку, раз на три роки здійснюють клінічне обстеження МЗ перед направленням на мамографічне обстеження.



Лікар ЗПСМ організовує направлення жінки на мамографію до регіонального діагностичного центру або диспансеру (телефоном чи за допомогою інших форм особистих запрошень). У локальному протоколі медичної допомоги слід вказати заклад, куди жінку скеровують на мамографію.



Сімейний лікар вносить дані до реєстру жіночого населення щодо проходження пацієнткою мамографічного скринінгу.



Заклади охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну медичну допомогу



Основне завдання онкологів та рентгенологів – забезпечити проведення якісної мамографії і надати письмовий висновок усім жінкам, які звернулися до них щодо програми мамографічного скринінгу.



Володимир Федорчук нагадує, що до проведення мамографії є певні вимоги, а саме:



– до 35 років не призначати жінкам мамографію, якщо для цього немає переконливих підстав (використовувати УЗД);



– за наявності сімейного анамнезу РМЗ мамографію рекомендують проводити раз на 1-2 роки (регулярно обстежуючи груди самостійно та в кабінеті лікаря), починаючи з 35 років;



– у віці 35-40 років усім жінкам одноразово проводять первинну мамографію для визначення структури тканини молочної залози;



– у 40-49 років пропонують проводити мамографію залежно від показань (клінічних обстежень та самообстежень МЗ);



– у 50-69-річному віці мамографію проводять раз на 2 роки, враховуючи результати попередніх обстежень, самообстежень та клінічних обстежень МЗ.



Онкологи та рентгенологи регулярно надають інформацію для сімейного лікаря щодо списку жінок, які пройшли мамографічний скринінг.



Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 лютого світ відзначає день боротьби з раком. Ця підступна недуга щорічно вкорочує життя мільйонам людей. За даними ВООЗ, є понад 100 видів раку, хвороба може розвиватися в будь-якій частині тіла.Чоловіки найбільше помирають від онкології легенів, а жінки – від раку грудей, - пишуть Волинські новини Медики наголошують, що сучасні методи лікування дозволяють врятувати життя у третині випадків, головне – діагностувати онкохворобу на ранніх стадіях. Тому слід уважніше ставитися до власного здоров'я і регулярно проводити профілактичні обстеження.Завідувач мамологічного відділення Волинського онкодиспансеру, онкохірургзазначає, що в області щороку реєструють від 270 до 290 нових випадків захворювання на рак молочної залози (РМЗ). З них 3-5 випадків – у чоловіків.Причому в чоловіків це захворювання протікає складніше і його важче лікувати. Та й прогнози значно гірші, ніж у жінок.За словами Володимира Федорчука, в усьому світі онкологи не проводять скринінгу. До них потрапляють хворі з діагнозом, і завдання фахівців – ефективно лікувати таких пацієнтів. Нині відповідальність за ранню діагностику онкохвороб покладено передусім на сімейних лікарів. Вони – універсальні солдати, які мають потроху знати про все, щоб добре орієнтуватися, куди скерувати пацієнта (на дообстеження чи консультацію), а головне – зробити це вчасно. Вони ж мають проводити активну просвітницьку роботу серед населення, на їхніх плечах – і консультування хворих, і диспансеризація. Сімейний лікар має бути уважним до пацієнтів навіть тоді, коли вони ще самі не помічають хвороби.Щоб волинянам було легше розібратися, яку допомогу можна отримати у реформованих медзакладах області, онкохірург підготував їм своєрідну пам’ятку.Основні завдання лікаря загальної практики/сімейної медицини (ЗПСМ), фельдшера, медичної сестри, які пройшли підготовку за фахом «Медсестринство в онкології»:– вести реєстр жіночого населення, яке отримує допомогу лікаря ЗПСМ;– заповнювати анамнестичну анкету всім жінкам, які отримують допомогу сімейного лікаря, з метою виявлення сімейного РМЗ;– роз’яснювати жіночому населенню доцільність участі у скринінгу на РМЗ та залучати якомога більшу кількість жінок віком 50-69 років без скарг з боку МЗ та без генетичного ризику РМЗ до мамографії. Саме вік є найбільш важливим фактором ризику для більшості жінок;– надавати інформацію усім жінкам щодо методики самообстеження МЗ, яке проводять щомісяця, починаючи з 20 років (на 7-14-й день циклу).Лікар ЗПСМ, фельдшер, медсестра, яка пройшла спеціальну підготовку, раз на три роки здійснюють клінічне обстеження МЗ перед направленням на мамографічне обстеження.Лікар ЗПСМ організовує направлення жінки на мамографію до регіонального діагностичного центру або диспансеру (телефоном чи за допомогою інших форм особистих запрошень). У локальному протоколі медичної допомоги слід вказати заклад, куди жінку скеровують на мамографію.Сімейний лікар вносить дані до реєстру жіночого населення щодо проходження пацієнткою мамографічного скринінгу.Основне завдання онкологів та рентгенологів – забезпечити проведення якісної мамографії і надати письмовий висновок усім жінкам, які звернулися до них щодо програми мамографічного скринінгу.Володимир Федорчук нагадує, що до проведення мамографії є певні вимоги, а саме:– до 35 років не призначати жінкам мамографію, якщо для цього немає переконливих підстав (використовувати УЗД);– за наявності сімейного анамнезу РМЗ мамографію рекомендують проводити раз на 1-2 роки (регулярно обстежуючи груди самостійно та в кабінеті лікаря), починаючи з 35 років;– у віці 35-40 років усім жінкам одноразово проводять первинну мамографію для визначення структури тканини молочної залози;– у 40-49 років пропонують проводити мамографію залежно від показань (клінічних обстежень та самообстежень МЗ);– у 50-69-річному віці мамографію проводять раз на 2 роки, враховуючи результати попередніх обстежень, самообстежень та клінічних обстежень МЗ.Онкологи та рентгенологи регулярно надають інформацію для сімейного лікаря щодо списку жінок, які пройшли мамографічний скринінг.

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