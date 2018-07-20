Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників
Сьогодні, 14:33
У Луцьку на меморіалі Вічної Слави відзначили 75-ту річницю визволення міста від німецько-нацистських загарбників.
Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.
Друга світова війна – одна з найбільших трагедій людства ХХ століття, під час якої загинули мільйони українців. Адже наша земля, в тому числі й Волинь, була ареною запеклих бойових дій. Зокрема, завтра, 2 лютого 2019 року, виповнюється рівно 75 років з Дня визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників. Тож чимало небайдужих лучан зібралося напередодні на меморіалі Вічної Слави, аби вшанувати подвиг визволителів обласного центру Волині.
У заході взяли участь представники обласної та міської влади, ветерани та очевидці трагічних подій Другої світової війни та просто небайдужі до пам’яті полеглих вояків лучани-представники різних поколінь. Серед присутніх – заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук.
Поблизу пам’ятника «Невідомому солдату» священики відслужили панахиду за усіма жертвами Другої світової війни. Всіх полеглих у ті страшні часи і зниклих безвісти воїнів вшанували хвилиною мовчання. Згодом відбулося покладання квітів.
Поминальні заходи з нагоди 75-ої річниці з Дня визволення міста Луцька від німецько-нацистських загарбників завершили спільним виконанням Державного Гімну України.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.
Друга світова війна – одна з найбільших трагедій людства ХХ століття, під час якої загинули мільйони українців. Адже наша земля, в тому числі й Волинь, була ареною запеклих бойових дій. Зокрема, завтра, 2 лютого 2019 року, виповнюється рівно 75 років з Дня визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників. Тож чимало небайдужих лучан зібралося напередодні на меморіалі Вічної Слави, аби вшанувати подвиг визволителів обласного центру Волині.
У заході взяли участь представники обласної та міської влади, ветерани та очевидці трагічних подій Другої світової війни та просто небайдужі до пам’яті полеглих вояків лучани-представники різних поколінь. Серед присутніх – заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук.
Поблизу пам’ятника «Невідомому солдату» священики відслужили панахиду за усіма жертвами Другої світової війни. Всіх полеглих у ті страшні часи і зниклих безвісти воїнів вшанували хвилиною мовчання. Згодом відбулося покладання квітів.
Поминальні заходи з нагоди 75-ої річниці з Дня визволення міста Луцька від німецько-нацистських загарбників завершили спільним виконанням Державного Гімну України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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