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Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників

Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників
У Луцьку на меморіалі Вічної Слави відзначили 75-ту річницю визволення міста від німецько-нацистських загарбників.

Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.

Друга світова війна – одна з найбільших трагедій людства ХХ століття, під час якої загинули мільйони українців. Адже наша земля, в тому числі й Волинь, була ареною запеклих бойових дій. Зокрема, завтра, 2 лютого 2019 року, виповнюється рівно 75 років з Дня визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників. Тож чимало небайдужих лучан зібралося напередодні на меморіалі Вічної Слави, аби вшанувати подвиг визволителів обласного центру Волині.

У заході взяли участь представники обласної та міської влади, ветерани та очевидці трагічних подій Другої світової війни та просто небайдужі до пам’яті полеглих вояків лучани-представники різних поколінь. Серед присутніх – заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук.

Поблизу пам’ятника «Невідомому солдату» священики відслужили панахиду за усіма жертвами Другої світової війни. Всіх полеглих у ті страшні часи і зниклих безвісти воїнів вшанували хвилиною мовчання. Згодом відбулося покладання квітів.

Поминальні заходи з нагоди 75-ої річниці з Дня визволення міста Луцька від німецько-нацистських загарбників завершили спільним виконанням Державного Гімну України.

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Теги: вшанування, Луцьк, покладання квітів, річниця
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