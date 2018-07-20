Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників

У Луцьку на меморіалі Вічної Слави відзначили 75-ту річницю визволення міста від німецько-нацистських загарбників.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Друга світова війна – одна з найбільших трагедій людства ХХ століття, під час якої загинули мільйони українців. Адже наша земля, в тому числі й Волинь, була ареною запеклих бойових дій. Зокрема, завтра, 2 лютого 2019 року, виповнюється рівно 75 років з Дня визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників. Тож чимало небайдужих лучан зібралося напередодні на меморіалі Вічної Слави, аби вшанувати подвиг визволителів обласного центру Волині.У заході взяли участь представники обласної та міської влади, ветерани та очевидці трагічних подій Другої світової війни та просто небайдужі до пам’яті полеглих вояків лучани-представники різних поколінь. Серед присутніх – заступник голови облдержадміністраціїПоблизу пам’ятника «Невідомому солдату» священики відслужили панахиду за усіма жертвами Другої світової війни. Всіх полеглих у ті страшні часи і зниклих безвісти воїнів вшанували хвилиною мовчання. Згодом відбулося покладання квітів.Поминальні заходи з нагоди 75-ої річниці з Дня визволення міста Луцька від німецько-нацистських загарбників завершили спільним виконанням Державного Гімну України.