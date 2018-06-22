Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень

Розповіли, які вакансії найоплачуваніші на Волині.Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятостіу «Адреналін сіті».За словами Романа Романюка, в області є багато вакансій із мінімальною заробітною платою, проте й такі, де сума стартує від десятка тисяч гривень.Зокрема, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів (водію-далекобійнику) – 30 000 гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).Інженерові луцького підприємства "Кромбер енд Шуберт" пропонують 15 800 гривень, аграрні підприємства готові платити трактористу-машиністу 15 000 гривень, начальнику управління справами та персоналом на автоскладальний завод "Богдан-Моторс" - понад 17 000 гривень, завідувачеві виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.Обрубувачеві на "Нововолинському ливарному заводі" пропонують заробітну плату 15 000 гривень."І це ще не межа. Коли спеціаліст показує себе, є різного роду системи мотивації, надбавок, премій, тому є можливість заробляти навіть більше", - відзначив керівник центру зайнятості.