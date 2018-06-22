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Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень

Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень
Розповіли, які вакансії найоплачуваніші на Волині.

Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».

За словами Романа Романюка, в області є багато вакансій із мінімальною заробітною платою, проте й такі, де сума стартує від десятка тисяч гривень.

Зокрема, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів (водію-далекобійнику) – 30 000 гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).

Інженерові луцького підприємства "Кромбер енд Шуберт" пропонують 15 800 гривень, аграрні підприємства готові платити трактористу-машиністу 15 000 гривень, начальнику управління справами та персоналом на автоскладальний завод "Богдан-Моторс" - понад 17 000 гривень, завідувачеві виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.
Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень

Обрубувачеві на "Нововолинському ливарному заводі" пропонують заробітну плату 15 000 гривень.

"І це ще не межа. Коли спеціаліст показує себе, є різного роду системи мотивації, надбавок, премій, тому є можливість заробляти навіть більше", - відзначив керівник центру зайнятості.

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Теги: вакансії, робота, Волинь
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