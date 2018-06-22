Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень
Сьогодні, 14:44
Розповіли, які вакансії найоплачуваніші на Волині.
Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, в області є багато вакансій із мінімальною заробітною платою, проте й такі, де сума стартує від десятка тисяч гривень.
Зокрема, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів (водію-далекобійнику) – 30 000 гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
Інженерові луцького підприємства "Кромбер енд Шуберт" пропонують 15 800 гривень, аграрні підприємства готові платити трактористу-машиністу 15 000 гривень, начальнику управління справами та персоналом на автоскладальний завод "Богдан-Моторс" - понад 17 000 гривень, завідувачеві виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.
Обрубувачеві на "Нововолинському ливарному заводі" пропонують заробітну плату 15 000 гривень.
"І це ще не межа. Коли спеціаліст показує себе, є різного роду системи мотивації, надбавок, премій, тому є можливість заробляти навіть більше", - відзначив керівник центру зайнятості.
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Про це йшлося у п’ятницю, 1 лютого, під час прес-конференції керівника Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка у «Адреналін сіті».
За словами Романа Романюка, в області є багато вакансій із мінімальною заробітною платою, проте й такі, де сума стартує від десятка тисяч гривень.
Зокрема, найбільшу зарплату роботодавець готовий платити водію автотранспортних засобів (водію-далекобійнику) – 30 000 гривень (підприємець Гупало Людмила Василівна).
Інженерові луцького підприємства "Кромбер енд Шуберт" пропонують 15 800 гривень, аграрні підприємства готові платити трактористу-машиністу 15 000 гривень, начальнику управління справами та персоналом на автоскладальний завод "Богдан-Моторс" - понад 17 000 гривень, завідувачеві виробничої лабораторії цього ж підприємства – 13 500 гривень.
Обрубувачеві на "Нововолинському ливарному заводі" пропонують заробітну плату 15 000 гривень.
"І це ще не межа. Коли спеціаліст показує себе, є різного роду системи мотивації, надбавок, премій, тому є можливість заробляти навіть більше", - відзначив керівник центру зайнятості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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