вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка

Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
У Кропивницькому в оглядовому колодязi теплотраси горiло смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка.

Про це УНН повідомили у ДСНС Кіровоградської області.

"Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 людей особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.

Причину пожежi встановлюють фахiвцi.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Голова Підгайцівської ОТГ заявив про прослуховування телефону і залякування напередодні підпалу техніки
«Дикість, немає слів», – голова ОТГ під Луцьком про підпал автомобілів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
Сьогодні, 14:55
Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%
Сьогодні, 14:50
Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень
Сьогодні, 14:44
Рак грудей у чоловіків лікувати складніше, – волинський онкохірург
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Померла відома українська акторка Померла відома українська акторка
11 листопад, 2018, 16:16
Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями
05 липень, 2018, 17:40
У МВС кажуть, що Сашко Білий вистрелив у себе сам У МВС кажуть, що Сашко Білий вистрелив у себе сам
25 березень, 2014, 18:24
Під час навчань на Херсонщині загинув військовий. ВІДЕО Під час навчань на Херсонщині загинув військовий. ВІДЕО
22 березень, 2014, 22:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Криваве застілля: на Рівненщині чоловік зарізав товариша по чарці
Сьогодні, 15:29
 0
«Волинь» переграла молодіжку «Динамо» з рахунком 3:1
Сьогодні, 15:13
 0
На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
Сьогодні, 14:55
 0
Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%
Сьогодні, 14:50
 0
Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8