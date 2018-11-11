Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
У Кропивницькому в оглядовому колодязi теплотраси горiло смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка.
Про це УНН повідомили у ДСНС Кіровоградської області.
"Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.
Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 людей особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.
Причину пожежi встановлюють фахiвцi.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у ДСНС Кіровоградської області.
"Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.
Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 людей особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.
Причину пожежi встановлюють фахiвцi.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зі Стиру дістали тіло першокласника
Сьогодні, 14:55
Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%
Сьогодні, 14:50
Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка
Сьогодні, 14:48
Кому на Волині платять від 13 500 до 30 000 гривень
Сьогодні, 14:44
Медіа