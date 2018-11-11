Під час гасіння пожежі в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка





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"Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.



Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 людей особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.



Причину пожежi встановлюють фахiвцi.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кропивницькому в оглядовому колодязi теплотраси горiло смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка.Про це УНН повідомили у ДСНС Кіровоградської області."Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 людей особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.Причину пожежi встановлюють фахiвцi.

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