Вартість хліба на Волині за рік зросла на 29%

У період з грудня 2017 до грудня 2018 року вартість хліба виросла на 29%, або ж на 3 гривні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Української асоціації постачальників торгівельних мереж«Поки всі гадають куди подівся золотий батон із Межигір’я та хто міг його поцупити, звичайний український батон також стає золотим», – пише посадовець.У середньому по країні зростання вартості батону за рік вагою 500г склало 22%. У залежності від регіону його ціна підвищилась від 12% до 34%. Найбільше ціна за рік зросла на Київщині – на 34%.Найдорожчий батон вагою 500г можна було придбати наприкінці грудня 2018 року в Львівській області – за 14,7грн, а найдешевий на Полтавщині – за 10,6грн. Різниця вартості складає 4 гривні.А динаміка росту цін на батон по регіонах наступна, від найбільшого зростання до найменшого:1. Київська область. У грудні 2017р – 8,7грн за батон вагою 500г, у грудні 2018р – 11,7грн. Зростання за рік 34%, або на 3грн.2. Івано-Франківщина. У 2017р – 10грн, у 2018р – 13,1грн. Купуємо на 31% дорожче, або на 3,1грн.3. Луганська область. У 2017р – 9,8грн, минулоріч – 12,8грн. Ціна зросла за рік на 31%, або на 3грн.4. Волинь. Позаминулого року – 10,5грн, а 2018р – 13,6грн. Індекс зростання склав 29%, або 3,1грн.5. Житомирська область. 2017р – 10грн, 2018р – 12,6грн. Платимо на 26% більше, або на 2,6грн.6. Чернігівщина. У 2017р – 9,7грн, у 2018р – 12,2грн. Зростання вартості на 26%, або на 2,5грн.7. Миколаївська область. Грудень 2017р – 8,8грн, грудень 2018р – 10,9грн. Підвищення на 24%, або на 2,1грн.8. Харківщина. Наприкінці 2017р – 10,8грн, наприкінці 2018р – 13,4грн. Індекс зростання – 24%, або 2,6грн.9. Львівська область. У грудні 2017р – 11,9грн, у грудні 2018р – 14,7грн. Вартість за 12 місяців зросла на 23%, або на 2,8грн.10. Херсонщина. Позаминулий рік – 10,9грн, у минулому році – 13,4грн. Купуємо на 23% дорожче, або на 2,5грн.11. Закарпатська область. У 2017р – 9,6грн, у 2018р – 11,7грн. Ціна зросла на 22%, або на 2,1грн.12. Одещина. Грудень 2017р – 11,6грн, наприкінці 2018р – 14,2грн. Подорожчання на 22%, або на 2,6грн.13. Хмельницька область. У 2017р – 9,4грн, у 2018р – 11,5грн. Зростання вартості за рік становило 22%, або 2,1грн.14. Черкащина. 2017р – 9,6грн, 2018р – 11,7грн. Обходиться дорожче на 22%, або на 2,1грн.15. Київ. Рік тому – 10грн, наприкінці 2018р – 12,2грн. Ціна зросла на 22%, або на 2,2грн.16. Кіровоградська область. У 2017р – 9,9грн, рік потому – 12грн. Індекс зростання – 21%, або 2,1грн.17. Вінниччина. У грудні 2017р – 10,4грн, у грудні 2018р – 12,3грн. Продається дорожче на 18%, або на 1,9грн.18. Донецька область. У 2017р – 10,4грн, грудень минулого року – 12,3грн. За рік ціна зросла на 18%, або на 1,9грн.19. Рівненщина. 2017р – 11грн, 2018р – 13грн. Батон додав 18% вартості, або 2грн.20. Чернівецька область. Грудень позаминулого року – 10грн, грудень 2018р – 11,7грн. Індекс зростання за рік – 17%, або 1,7грн.21. Сумщина. У 2017р – 11,1грн, минулого року – 12,9грн. Зростання на 16%, або на 1,8грн.22. Тернопільська область. У грудні 2017р – 10,4грн, наприкінці 2018р – 12,1грн. Ціна зросла на 16%, або на 1,7грн.23. Запоріжжя. Грудень позаминулого року – 10,8грн, у 2018р – 12,4грн. Купуємо на 15% дорожче, або на 1,6грн.24. Дніпропетровська область. У 2017р – 10,6грн, у 2018р – 12грн. Підвищення на 13%, або на 1,4грн.25. Полтавщина. У грудні 2017р – 9,5грн за батон вагою 500г, у грудні 2018р – 10,6грн. Зростання за рік 12%, або на 1,1грн.У минулому році падіння виробництва хліба та хлібобулочних виробів за офіційними даними відбулось на 10%. До грудня 2017 року державний моніторинг відбувався лише за хлібом житнім та пшеничним із борошна першого ґатунку, а трохи більше року тому спостереження почало відбуватися ще за вартістю батону та пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку.У 2018 році подорожчання вартості хлібного кошику, який складається з чотирьох вищезгаданих видів хліба, відбулось на 22%, у тому числі пшеничного хліба із борошна першого ґатунку на 23%, батона на 22%, житнього хліба на 21%, і пшеничного хліба із борошна вищого ґатунку на 20%. Тобто подорожчання більш дешевого хліба відбулось швидшими темпами.