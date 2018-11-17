Що цікавого відбудеться у луцькому «Промені» в лютому*

У розважальному центрі «Промінь» в лютому буде багато цікавих подій та концертів.Перелік заходів, які відбудуться у лютому:З початку лютого у холі комплексу буде представлена інтерактивна інсталяція «Любов твого міста». Інсталяція знаходитиметься у комплексі до кінця лютого;- 9 лютого о 14:30 відбудеться повторний показ концерту гурту BTS з Сеулу;- 9 та 23 лютого о 14:00 в холі комплексу відбудуться розваги для дітей від Клубу Лева;- 14 лютого відбудеться 2 концерти «Вар’яти шоу» та святкування у закладах комплексу, також відвідувачі комплексу показати свої почуття на інсталяції послухати приємну музику та отримати сюрпризи від комплексу;У Grand Central відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна та діятиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться безкоштовна тематична вечірка.У George’s Club відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.15 лютого о 16:00 - турнір BayBlade;21-22 лютого о 18:00 - «Вечірка-конкурс LOL»;28 лютого – розважальна програма для дітей «Весна»;Список найближчих концертів:12 лютого – Сергій Бабкін;13 лютого – Ліга Сміху;14 лютого – Сергій Притула та «Вар’яти шоу»;8 березня – Ассія Ахат;13 березня – гурт «The Hardkiss»;20 березня – театр імпровізації «Чорний квадрат» з виставою «Медовий місяць»;2 квітня – гурт «Один в каное».У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:- 5 лютого: «Lego. Фільм 2», «Крути 1918»;- 14 лютого: «Щасливий день смерті 2», «Продюсер» та «Аліта: Бойовий ангел»;- 21 лютого: «Нові мутанти», «Влада» та «Як приборкати дракона 3: Прихований світ»;- 28 лютого: «Омен: Переродження» та «Наркокур'єр».Окрім того у кінотеатрі щовівторка о 19:00 відбувається показ фільмів в оригіналі:- 5 лютого: The Favourite (eng), 16+- 12 лютого: Green book (eng), 12 +- 19 лютого: Alita: Battle Angel (eng), 12 +А щосереди о 19:30 у кінотеатрі відбувається показ вистав/опер/балетів британського театру та фільмів про мистецтво та музику:6 лютого: Франкенштейн: Лі Міллер, 18+13 лютого: Антоній і Клеопатра, 16+20 лютого: Молодий Пікассо, 12+27 лютого: Трагедія короля Річарда Другого, 16+Всі квитки за посиланням:https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/prominУ Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» осікують:8 лютого о 17:00:• Майстер-клас з виготовлення сумочки LOL. Вартість 185 грн.10 лютого о 12:00:• Майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі» (платний) виготовлення пряничних валентинок з побажаннями;• Безкоштовний майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» о 18:00 в арт-зоні. Виготовлення листівки-валентики.14 лютого о 18:00:• Безкоштовна вечірка до «Дня Святого Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі».Реєстрація обов’язкова за номером: +380 (66) 755 07 57 або на касі комплексу.15 лютого:• Турнір BayBlade о 16:00 в холі РЦ «Промінь». Ціна 100 грн. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 15.02).• Майстер-клас о 18:00 обруч «Міккі Маус». Ціна 160 грн. Виготовлення виробу з фетру.21-22 лютого о 18:00:• «Вечірка-конкурс LOL» в м’юзік холі «Не кажи мамі». Ціна 200 гривень. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 21.02).Реєстрація на майстер-класи та детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.У «George’s Club» очікують:Щоп’ятниці о 21:00 – Disco Bowling;9 лютого – аматорський турнір «Динамічна піраміда»;15 лютого – виступ кавер-гурту в караоке;17 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу;23 лютого – клубний турнір «Динамічна піраміда»;24 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.У Grand Central:5 лютого о 17:00 відбудеться «Grand Game Evening» – вечір настільних ігор, гратимуть Dixit, Бенг, гра престолів;13-14 лютого з 14:00 до 21:00 працюватиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України;14 лютого відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна.Акціїкомплексу:PLAY HALL (ігрова зона 1 поверх):- при покупці квитка в Мультиплекс гість отримує купон на 20 гривень для ігор на автоматах.У кінотеатрі Multiplex:- знижки для школярів/студентів/пенсіонерів;- безкоштовне кіно у день народження та знижка для друзів;- «Супер-середа» всі фільми до 18:00 за 35 грн, після 18:00 50 грн.У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг»:Сімейна перукарня «Смугастий носоріг»:- поки мама робить манікюр – її дитина розважається в лабіринті БЕЗКОШТОВНО;- книжечка з наклейками – збирай наклейки – отримуй подарункиХудожня студія «Смугастий носоріг»:- перше заняття БЕЗКОШТОВНЕ;- для учнів та їхніх батьків художньої школи – -20% на послуги перукарні.Театрі «Не кажи мамі»:- При замовленні вечірки «BayBlade» для всієї компанії безкоштовна гра на автоматах у зоні PLAY HALL;- При оренді залу на 1 год – 30 хв в лабіринті безкоштовно для усіх діток;- При оренді на 2 год – 1 год безкоштовного лабіринту для усіх діток;- При оренді залу на 3 год – безліміт лабіринту у подарунок для усіх діток;- При оренді залу на 3 год – 4-та година БЕЗКОШТОВНА, та -20% на усе меню в Чорничному кафе.Зона крихіток та Великий лабіринт:- -20% на напої в Чорничному кафе.Чорничне кафе:- -20% на все меню в дитячі дні народження та -50% на лабіринт/зону для крихіток/ігри в Play Hall на вибір. (За умови попереднього замовлення святкування не менше як на 200 грн з дитини та 450 грн з дорослого);- Купуєш десерт – отримуєш каву в подарунок.George’s Club:В залі боулінгу та більярду:- разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;- разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;- знижка -20% на піцу з собою;- 3 страйки підряд – пиво в подарунок;- 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;- іменинникам -20% на боулінг та більярд;- кожного понеділка знижка на устриці Fine de Claire – 50%;Новинки:- вводяться суші-сети;- відтепер у продажу подарункові сертифікати номіналом у 200, 500 та 1000 грн. Подарунковий сертифікат діє на всі послуги, а також меню George’s Club (більярд, боулінг, караоке).В караоке:- ЩОБ СКУШТУВАТИ: 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = всього 89 грн;- ЩОБ НАСОЛОДИТИСЯ: 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.Графік роботи караоке + ціни:- Пн-ср – вхід 30 грн;- Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн., жінкам безкоштовно;- Пт-сб – вхід 60 грн;- Нд – вхід вільний.В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики 2000 грн.Grand Central:У Ring Coffee:- кава (еспресо, американо) з 8.00 до 11.00 за 14.00грн;- після 20:00 розпродаж десертів -30% на все;- -20% на день народження;- щасливі години з 12:00 до 15:00 – знижка -20% на круасани, паніні, сендвічі, пироги, салати;- напій в свою кружку (-20%);- 5-та кава у подарунок.У Ring cafe:- Щасливі години -20% по будням з 12:00 до 15:00;- Знижка -50% на другий кальян щосереди;- 2+1 – третій кальян безкоштовно;- Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;- 6 лютого – День бармена. Кожному, хто сфотографується з барменом, опублікує своє фото в Instagram з хештегом #ringcafe і покаже опубліковане фото бармену – отримує шот в подарунок.Оновлення в меню:- В зоні Hookah тепер можна замовити кальян на фруктовій чаші;- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн;- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);- Тепер у нас є смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;- Тепер в Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.