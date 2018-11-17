Що цікавого відбудеться у луцькому «Промені» в лютому*
Сьогодні, 17:30
У розважальному центрі «Промінь» в лютому буде багато цікавих подій та концертів.
Перелік заходів, які відбудуться у лютому:
З початку лютого у холі комплексу буде представлена інтерактивна інсталяція «Любов твого міста». Інсталяція знаходитиметься у комплексі до кінця лютого;
- 9 лютого о 14:30 відбудеться повторний показ концерту гурту BTS з Сеулу;
- 9 та 23 лютого о 14:00 в холі комплексу відбудуться розваги для дітей від Клубу Лева;
- 14 лютого відбудеться 2 концерти «Вар’яти шоу» та святкування у закладах комплексу, також відвідувачі комплексу показати свої почуття на інсталяції послухати приємну музику та отримати сюрпризи від комплексу;
У Grand Central відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна та діятиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.
У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться безкоштовна тематична вечірка.
У George’s Club відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.
15 лютого о 16:00 - турнір BayBlade;
21-22 лютого о 18:00 - «Вечірка-конкурс LOL»;
28 лютого – розважальна програма для дітей «Весна»;
Список найближчих концертів:
12 лютого – Сергій Бабкін;
13 лютого – Ліга Сміху;
14 лютого – Сергій Притула та «Вар’яти шоу»;
8 березня – Ассія Ахат;
13 березня – гурт «The Hardkiss»;
20 березня – театр імпровізації «Чорний квадрат» з виставою «Медовий місяць»;
2 квітня – гурт «Один в каное».
У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:
- 5 лютого: «Lego. Фільм 2», «Крути 1918»;
- 14 лютого: «Щасливий день смерті 2», «Продюсер» та «Аліта: Бойовий ангел»;
- 21 лютого: «Нові мутанти», «Влада» та «Як приборкати дракона 3: Прихований світ»;
- 28 лютого: «Омен: Переродження» та «Наркокур'єр».
Окрім того у кінотеатрі щовівторка о 19:00 відбувається показ фільмів в оригіналі:
- 5 лютого: The Favourite (eng), 16+
- 12 лютого: Green book (eng), 12 +
- 19 лютого: Alita: Battle Angel (eng), 12 +
А щосереди о 19:30 у кінотеатрі відбувається показ вистав/опер/балетів британського театру та фільмів про мистецтво та музику:
6 лютого: Франкенштейн: Лі Міллер, 18+
13 лютого: Антоній і Клеопатра, 16+
20 лютого: Молодий Пікассо, 12+
27 лютого: Трагедія короля Річарда Другого, 16+
Всі квитки за посиланням:
https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» осікують:
8 лютого о 17:00:
• Майстер-клас з виготовлення сумочки LOL. Вартість 185 грн.
10 лютого о 12:00:
• Майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі» (платний) виготовлення пряничних валентинок з побажаннями;
• Безкоштовний майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» о 18:00 в арт-зоні. Виготовлення листівки-валентики.
14 лютого о 18:00:
• Безкоштовна вечірка до «Дня Святого Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі».
Реєстрація обов’язкова за номером: +380 (66) 755 07 57 або на касі комплексу.
15 лютого:
• Турнір BayBlade о 16:00 в холі РЦ «Промінь». Ціна 100 грн. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 15.02).
• Майстер-клас о 18:00 обруч «Міккі Маус». Ціна 160 грн. Виготовлення виробу з фетру.
21-22 лютого о 18:00:
• «Вечірка-конкурс LOL» в м’юзік холі «Не кажи мамі». Ціна 200 гривень. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 21.02).
Реєстрація на майстер-класи та детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
У «George’s Club» очікують:
Щоп’ятниці о 21:00 – Disco Bowling;
9 лютого – аматорський турнір «Динамічна піраміда»;
15 лютого – виступ кавер-гурту в караоке;
17 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу;
23 лютого – клубний турнір «Динамічна піраміда»;
24 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
У Grand Central:
5 лютого о 17:00 відбудеться «Grand Game Evening» – вечір настільних ігор, гратимуть Dixit, Бенг, гра престолів;
13-14 лютого з 14:00 до 21:00 працюватиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України;
14 лютого відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна.
Акціїкомплексу:
PLAY HALL (ігрова зона 1 поверх):
- при покупці квитка в Мультиплекс гість отримує купон на 20 гривень для ігор на автоматах.
У кінотеатрі Multiplex:
- знижки для школярів/студентів/пенсіонерів;
- безкоштовне кіно у день народження та знижка для друзів;
- «Супер-середа» всі фільми до 18:00 за 35 грн, після 18:00 50 грн.
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг»:
Сімейна перукарня «Смугастий носоріг»:
- поки мама робить манікюр – її дитина розважається в лабіринті БЕЗКОШТОВНО;
- книжечка з наклейками – збирай наклейки – отримуй подарунки
Художня студія «Смугастий носоріг»:
- перше заняття БЕЗКОШТОВНЕ;
- для учнів та їхніх батьків художньої школи – -20% на послуги перукарні.
Театрі «Не кажи мамі»:
- При замовленні вечірки «BayBlade» для всієї компанії безкоштовна гра на автоматах у зоні PLAY HALL;
- При оренді залу на 1 год – 30 хв в лабіринті безкоштовно для усіх діток;
- При оренді на 2 год – 1 год безкоштовного лабіринту для усіх діток;
- При оренді залу на 3 год – безліміт лабіринту у подарунок для усіх діток;
- При оренді залу на 3 год – 4-та година БЕЗКОШТОВНА, та -20% на усе меню в Чорничному кафе.
Зона крихіток та Великий лабіринт:
- -20% на напої в Чорничному кафе.
Чорничне кафе:
- -20% на все меню в дитячі дні народження та -50% на лабіринт/зону для крихіток/ігри в Play Hall на вибір. (За умови попереднього замовлення святкування не менше як на 200 грн з дитини та 450 грн з дорослого);
- Купуєш десерт – отримуєш каву в подарунок.
George’s Club:
В залі боулінгу та більярду:
- разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;
- разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
- знижка -20% на піцу з собою;
- 3 страйки підряд – пиво в подарунок;
- 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;
- іменинникам -20% на боулінг та більярд;
- кожного понеділка знижка на устриці Fine de Claire – 50%;
Новинки:
- вводяться суші-сети;
- відтепер у продажу подарункові сертифікати номіналом у 200, 500 та 1000 грн. Подарунковий сертифікат діє на всі послуги, а також меню George’s Club (більярд, боулінг, караоке).
В караоке:
- ЩОБ СКУШТУВАТИ: 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = всього 89 грн;
- ЩОБ НАСОЛОДИТИСЯ: 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.
Графік роботи караоке + ціни:
- Пн-ср – вхід 30 грн;
- Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн., жінкам безкоштовно;
- Пт-сб – вхід 60 грн;
- Нд – вхід вільний.
В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики 2000 грн.
Grand Central:
У Ring Coffee:
- кава (еспресо, американо) з 8.00 до 11.00 за 14.00грн;
- після 20:00 розпродаж десертів -30% на все;
- -20% на день народження;
- щасливі години з 12:00 до 15:00 – знижка -20% на круасани, паніні, сендвічі, пироги, салати;
- напій в свою кружку (-20%);
- 5-та кава у подарунок.
У Ring cafe:
- Щасливі години -20% по будням з 12:00 до 15:00;
- Знижка -50% на другий кальян щосереди;
- 2+1 – третій кальян безкоштовно;
- Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
- 6 лютого – День бармена. Кожному, хто сфотографується з барменом, опублікує своє фото в Instagram з хештегом #ringcafe і покаже опубліковане фото бармену – отримує шот в подарунок.
Оновлення в меню:
- В зоні Hookah тепер можна замовити кальян на фруктовій чаші;
- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн;
- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);
- Тепер у нас є смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;
- Тепер в Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.
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Перелік заходів, які відбудуться у лютому:
З початку лютого у холі комплексу буде представлена інтерактивна інсталяція «Любов твого міста». Інсталяція знаходитиметься у комплексі до кінця лютого;
- 9 лютого о 14:30 відбудеться повторний показ концерту гурту BTS з Сеулу;
- 9 та 23 лютого о 14:00 в холі комплексу відбудуться розваги для дітей від Клубу Лева;
- 14 лютого відбудеться 2 концерти «Вар’яти шоу» та святкування у закладах комплексу, також відвідувачі комплексу показати свої почуття на інсталяції послухати приємну музику та отримати сюрпризи від комплексу;
У Grand Central відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна та діятиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України.
У Дитячому комплексі «Смугастий носоріг» відбудеться безкоштовна тематична вечірка.
У George’s Club відбудеться тематична розважальна програма у зоні караоке.
15 лютого о 16:00 - турнір BayBlade;
21-22 лютого о 18:00 - «Вечірка-конкурс LOL»;
28 лютого – розважальна програма для дітей «Весна»;
Список найближчих концертів:
12 лютого – Сергій Бабкін;
13 лютого – Ліга Сміху;
14 лютого – Сергій Притула та «Вар’яти шоу»;
8 березня – Ассія Ахат;
13 березня – гурт «The Hardkiss»;
20 березня – театр імпровізації «Чорний квадрат» з виставою «Медовий місяць»;
2 квітня – гурт «Один в каное».
У кінотеатрі Multiplex вийдуть такі довгоочікувані прем’єри:
- 5 лютого: «Lego. Фільм 2», «Крути 1918»;
- 14 лютого: «Щасливий день смерті 2», «Продюсер» та «Аліта: Бойовий ангел»;
- 21 лютого: «Нові мутанти», «Влада» та «Як приборкати дракона 3: Прихований світ»;
- 28 лютого: «Омен: Переродження» та «Наркокур'єр».
Окрім того у кінотеатрі щовівторка о 19:00 відбувається показ фільмів в оригіналі:
- 5 лютого: The Favourite (eng), 16+
- 12 лютого: Green book (eng), 12 +
- 19 лютого: Alita: Battle Angel (eng), 12 +
А щосереди о 19:30 у кінотеатрі відбувається показ вистав/опер/балетів британського театру та фільмів про мистецтво та музику:
6 лютого: Франкенштейн: Лі Міллер, 18+
13 лютого: Антоній і Клеопатра, 16+
20 лютого: Молодий Пікассо, 12+
27 лютого: Трагедія короля Річарда Другого, 16+
Всі квитки за посиланням:
https://multiplex.ua/ua/cinema/lutsk/promin
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» осікують:
8 лютого о 17:00:
• Майстер-клас з виготовлення сумочки LOL. Вартість 185 грн.
10 лютого о 12:00:
• Майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі» (платний) виготовлення пряничних валентинок з побажаннями;
• Безкоштовний майстер-клас по темі «Дня Св. Валентина» о 18:00 в арт-зоні. Виготовлення листівки-валентики.
14 лютого о 18:00:
• Безкоштовна вечірка до «Дня Святого Валентина» в м’юзік холі «Не кажи мамі».
Реєстрація обов’язкова за номером: +380 (66) 755 07 57 або на касі комплексу.
15 лютого:
• Турнір BayBlade о 16:00 в холі РЦ «Промінь». Ціна 100 грн. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 15.02).
• Майстер-клас о 18:00 обруч «Міккі Маус». Ціна 160 грн. Виготовлення виробу з фетру.
21-22 лютого о 18:00:
• «Вечірка-конкурс LOL» в м’юзік холі «Не кажи мамі». Ціна 200 гривень. (Реєстрація в ДРК «Смугастий носоріг» до 21.02).
Реєстрація на майстер-класи та детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
У «George’s Club» очікують:
Щоп’ятниці о 21:00 – Disco Bowling;
9 лютого – аматорський турнір «Динамічна піраміда»;
15 лютого – виступ кавер-гурту в караоке;
17 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу;
23 лютого – клубний турнір «Динамічна піраміда»;
24 лютого – чемпіонат міста Луцька зі спортивного боулінгу.
У Grand Central:
5 лютого о 17:00 відбудеться «Grand Game Evening» – вечір настільних ігор, гратимуть Dixit, Бенг, гра престолів;
13-14 лютого з 14:00 до 21:00 працюватиме Valentines Post – продаж та відправка листівок-привітань з Днем закоханих у будь-яку точку України;
14 лютого відбудеться «Romantic Lounge» у виконанні Мікаеля Гюлазяна.
Акціїкомплексу:
PLAY HALL (ігрова зона 1 поверх):
- при покупці квитка в Мультиплекс гість отримує купон на 20 гривень для ігор на автоматах.
У кінотеатрі Multiplex:
- знижки для школярів/студентів/пенсіонерів;
- безкоштовне кіно у день народження та знижка для друзів;
- «Супер-середа» всі фільми до 18:00 за 35 грн, після 18:00 50 грн.
У Дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг»:
Сімейна перукарня «Смугастий носоріг»:
- поки мама робить манікюр – її дитина розважається в лабіринті БЕЗКОШТОВНО;
- книжечка з наклейками – збирай наклейки – отримуй подарунки
Художня студія «Смугастий носоріг»:
- перше заняття БЕЗКОШТОВНЕ;
- для учнів та їхніх батьків художньої школи – -20% на послуги перукарні.
Театрі «Не кажи мамі»:
- При замовленні вечірки «BayBlade» для всієї компанії безкоштовна гра на автоматах у зоні PLAY HALL;
- При оренді залу на 1 год – 30 хв в лабіринті безкоштовно для усіх діток;
- При оренді на 2 год – 1 год безкоштовного лабіринту для усіх діток;
- При оренді залу на 3 год – безліміт лабіринту у подарунок для усіх діток;
- При оренді залу на 3 год – 4-та година БЕЗКОШТОВНА, та -20% на усе меню в Чорничному кафе.
Зона крихіток та Великий лабіринт:
- -20% на напої в Чорничному кафе.
Чорничне кафе:
- -20% на все меню в дитячі дні народження та -50% на лабіринт/зону для крихіток/ігри в Play Hall на вибір. (За умови попереднього замовлення святкування не менше як на 200 грн з дитини та 450 грн з дорослого);
- Купуєш десерт – отримуєш каву в подарунок.
George’s Club:
В залі боулінгу та більярду:
- разом веселіше: улюблене пиво + jagermeister;
- разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
- знижка -20% на піцу з собою;
- 3 страйки підряд – пиво в подарунок;
- 4 страйки підряд – квиток в кіно в подарунок;
- іменинникам -20% на боулінг та більярд;
- кожного понеділка знижка на устриці Fine de Claire – 50%;
Новинки:
- вводяться суші-сети;
- відтепер у продажу подарункові сертифікати номіналом у 200, 500 та 1000 грн. Подарунковий сертифікат діє на всі послуги, а також меню George’s Club (більярд, боулінг, караоке).
В караоке:
- ЩОБ СКУШТУВАТИ: 1 устриця Fine de Claire + келих шампанського = всього 89 грн;
- ЩОБ НАСОЛОДИТИСЯ: 6 устриць Fine de Claire + пляшка шампанського = 499 грн.
Графік роботи караоке + ціни:
- Пн-ср – вхід 30 грн;
- Чт – Women Day, для чоловіків вхід 50 грн., жінкам безкоштовно;
- Пт-сб – вхід 60 грн;
- Нд – вхід вільний.
В п’ятницю та суботу в караоке діє депозит на окремі столики 2000 грн.
Grand Central:
У Ring Coffee:
- кава (еспресо, американо) з 8.00 до 11.00 за 14.00грн;
- після 20:00 розпродаж десертів -30% на все;
- -20% на день народження;
- щасливі години з 12:00 до 15:00 – знижка -20% на круасани, паніні, сендвічі, пироги, салати;
- напій в свою кружку (-20%);
- 5-та кава у подарунок.
У Ring cafe:
- Щасливі години -20% по будням з 12:00 до 15:00;
- Знижка -50% на другий кальян щосереди;
- 2+1 – третій кальян безкоштовно;
- Разом дешевше: бургер + картопля фрі + пепсі або пиво за спеціальною ціною;
- 6 лютого – День бармена. Кожному, хто сфотографується з барменом, опублікує своє фото в Instagram з хештегом #ringcafe і покаже опубліковане фото бармену – отримує шот в подарунок.
Оновлення в меню:
- В зоні Hookah тепер можна замовити кальян на фруктовій чаші;
- Ring recommends: шість нових шотів по 29 грн;
- Сніданки – з’явилися сендвічі (з курчам, салямі, беконом);
- Тепер у нас є смачний червоний борщ зі свининою, сметаною, тостами та салом;
- Тепер в Ring Café можна смакувати фірмовими стейками з курятини, свинини, яловичини, скумбрії та лосося. А також в меню з’явилися нові гарніри спеціально до стейків та соуси.
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