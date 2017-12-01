Криваве застілля: на Рівненщині чоловік зарізав товариша по чарці

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Сьогодні, 15:29
У Дубному поліцейські затримали чоловіка, який вбив знайомого.
Так, 31 січня, близько 15:20 до поліції повідомила 51-річна жінка, що вона виявила батька з ножовими пораненнями без ознак життя, - інфомує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група встановила, що напередодні ввечері до свого 74-річного знайомого, який проживав сам, навідався 59-річний дубенчанин. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість кухонним ножем наніс господарю кілька ударів ножем в область грудної клітки, після чого залишив помешкання.
Поліцейські розшукали злочинця за місцем проживання. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає позбавлення волі строком від восьми до 15 років.
Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.
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Так, 31 січня, близько 15:20 до поліції повідомила 51-річна жінка, що вона виявила батька з ножовими пораненнями без ознак життя, - інфомує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група встановила, що напередодні ввечері до свого 74-річного знайомого, який проживав сам, навідався 59-річний дубенчанин. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого гість кухонним ножем наніс господарю кілька ударів ножем в область грудної клітки, після чого залишив помешкання.
Поліцейські розшукали злочинця за місцем проживання. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція інкримінованої затриманому статті передбачає позбавлення волі строком від восьми до 15 років.
Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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