25 мільйонів «баксів» на авто: які марки були у ТОПі волинян минулого року
Сьогодні, 15:42
Впродовж 12 місяців 2018 року в Луцьку та Волинській області зареєстрували понад 700 нових автомобілів, а сума покупок склала $25 млн.
Більше половини авто, які реєстрували в регіоні, входили в ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч доларів без врахування вартості додаткового обладнання. Ще 26% – дорожчі $35 тисяч, - інформує Бізнес.Район з посиланням на RST.
Середня ціна автомобіля у минулому році на Волині перевищила $33 тисяч, а сума покупок склала $25 млн.
Найпопулярнішою маркою серед волинян минулого року була Toyota. На 133 авто цієї марки за рік витратили понад $4 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Також у регіоні часто купували Skoda і Kia. Серед моделей найчастіше у регіоні обирали кросовер Kia Sportage.
Для порівняння, у 2017 році у Луцьку та Волинській зареєстрували також понад 700 нових автомобілів. Тоді сума покупок тоді перевищила $23 млн, а середня ціна становила $31 тисяч.
Загалом, у 2018 році в Україні зареєстрували 80 тисяч нових автомобілів. Кожне з цих авто в середньому коштувало понад $29 тисяч. Найбільшу кількість нових автомобілів купили кияни – 31 тисяч машин на суму $1 млрд, а загальна сума витрат в країні становила $2,4 млрд.
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Більше половини авто, які реєстрували в регіоні, входили в ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч доларів без врахування вартості додаткового обладнання. Ще 26% – дорожчі $35 тисяч, - інформує Бізнес.Район з посиланням на RST.
Середня ціна автомобіля у минулому році на Волині перевищила $33 тисяч, а сума покупок склала $25 млн.
Найпопулярнішою маркою серед волинян минулого року була Toyota. На 133 авто цієї марки за рік витратили понад $4 млн без врахування вартості додаткового обладнання. Також у регіоні часто купували Skoda і Kia. Серед моделей найчастіше у регіоні обирали кросовер Kia Sportage.
Для порівняння, у 2017 році у Луцьку та Волинській зареєстрували також понад 700 нових автомобілів. Тоді сума покупок тоді перевищила $23 млн, а середня ціна становила $31 тисяч.
Загалом, у 2018 році в Україні зареєстрували 80 тисяч нових автомобілів. Кожне з цих авто в середньому коштувало понад $29 тисяч. Найбільшу кількість нових автомобілів купили кияни – 31 тисяч машин на суму $1 млрд, а загальна сума витрат в країні становила $2,4 млрд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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