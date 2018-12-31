«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія

У Луцьку муніципали вулиці Федорова, 2 зловили водія, який припаркував автівку на тротуарі.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу. І мені байдуже, як тут будуть проходити мами з колясками чи люди з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомлені.