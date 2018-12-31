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«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія

«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія
У Луцьку муніципали вулиці Федорова, 2 зловили водія, який припаркував автівку на тротуарі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

"Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу. І мені байдуже, як тут будуть проходити мами з колясками чи люди з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомлені.

«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія
«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія

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Теги: водій, авто, Луцьк
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