«Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу»: у Луцьку зловили горе-водія
Сьогодні, 15:39
У Луцьку муніципали вулиці Федорова, 2 зловили водія, який припаркував автівку на тротуарі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу. І мені байдуже, як тут будуть проходити мами з колясками чи люди з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
"Паркуюся на тротуарі, бо ноги намочу. І мені байдуже, як тут будуть проходити мами з колясками чи люди з обмеженими фізичними можливостями", - йдеться у повідомлені.
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